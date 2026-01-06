Інтерфакс-Україна
Події
12:29 06.01.2026

Європейські країни обговорюють введення в Україну контингенту в 15-30 тисяч військових - ЗМІ

3 хв читати
Європейські країни обговорюють введення в Україну контингенту в 15-30 тисяч військових - ЗМІ
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Франція, Велика Британія та Туреччина під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі 6 січня просуватимуть пропозицію розгортання миротворчих сил за можливого логістичного та розвідувального сприяння з боку США, повідомляє Радіо Свобода у вівторок з посиланням на власні джерела.

"Під час переговорів розглядатимуться невирішені питання, зокрема правила застосування сили, гарантії безпеки з боку США та територіальні суперечки, включно з Донбасом та Запорізькою атомною електростанцією", - йдеться в повідомленні.

Європейські посадовці повідомили Радіо Свобода, що після зустрічі радників з національної безпеки на вихідних та зібрання військових планувальників 5 січня з’явилося "нове відчуття нагальності". Вони сподіваються, що зустріч у Парижі сприятиме синхронізації позицій Сполучених Штатів, України та інших європейських країн.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що сподівається представити "конкретні зобов’язання" щодо безпеки України після переговорів. "Ідея полягає в тому, щоб у разі припинення вогню була чіткість щодо складу та розгортання миротворчих сил… Деякі посадовці кажуть, що в різних європейських столицях лунають різні цифри щодо чисельності контингенту. Коливаються вони від 15 до 20 тисяч, хоча дехто сподівається, що це буде ближче до 30 тисяч миротворців, які подбають про безпеку моря, неба і суходолу", - пише видання.

Військові плани під час зустрічі не оприлюднювалися. "Основну частину військ мають надати Франція та Велика Британія, що відповідатимуть за наземний і повітряний компоненти. Туреччина дала зрозуміти, що візьме на себе відповідальність за безпеку транспортних шляхів у Чорному морі. Утім, наразі немає ясності, наскільки близько потенційні сили "Коаліції охочих" перебуватимуть до лінії зіткнення. Більшість європейських посадовців, з якими спілкувалося Радіо Свобода, вважають, що їх розгорнуть на заході України для підтримки та навчання українських військ", - йдеться в повідомленні.

Один європейський дипломат визнав, що одним із питань, яке досі потребує відповіді, є реакція на можливу атаку РФ. "Ми, по суті, досі обговорюємо, чи будемо відкривати вогонь у відповідь, чи тікати", – сказав він.

З невирішених питань згадуються правила застосування сили та гарантії безпеки з боку США. При тому, що і в Брюсселі, і в Києві дедалі більше оптимізму, що Вашингтон забезпечить "надійний запобіжник", досі незрозуміло, якої саме форми це набуде. Європейські посадовці повідомили Радіо Свобода на умовах анонімності, що американські військові можуть бути присутніми "на землі" в небойовій ролі, спостерігаючи за дотриманням режиму припинення вогню. Коаліція також сподівається, що Вашингтон і надалі забезпечуватиме підтримку в галузі логістики та розвідки.

У Парижі також обговорюватимуть питання контролю над територіями: Україна наполягає або на заморожуванні лінії зіткнення, або на перетворенні всього регіону Донбасу на демілітаризовану зону. Ще одним питанням є приналежність Запорізької атомної електростанції в окупованому місті Енергодар: українська сторона відкидає ідею спільного управління станцією Україною та РФ, натомість надаючи перевагу варіанту, за якого Сполучені Штати втрутяться і продаватимуть вироблену на ЗАЕС електроенергію Москві, але у Брюсселі сумніваються, що РФ погодиться на будь-який із цих пунктів.

Паралельно Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти РФ – уже двадцятий від початку повномасштабного вторгнення. Очікується, що його винесуть на затвердження державам-членам наприкінці січня.

Теги: #європа #зеленський #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:49 06.01.2026
Зеленський прибув до Парижа - Никифоров

Зеленський прибув до Парижа - Никифоров

12:33 06.01.2026
Економічна радниця Зеленського Фріланд залишить парламент Канади

Економічна радниця Зеленського Фріланд залишить парламент Канади

12:19 06.01.2026
Зеленський та Макрон проведуть робочий обід з американською делегацією перед зустріччю "Коаліції охочих" у Парижі - Єлисейський палац

Зеленський та Макрон проведуть робочий обід з американською делегацією перед зустріччю "Коаліції охочих" у Парижі - Єлисейський палац

19:39 05.01.2026
Зеленський анонсував нові рішення заради України

Зеленський анонсував нові рішення заради України

18:42 05.01.2026
Зеленський очікує від Сибіги пропозиції щодо кандидатури нового першого заступника міністра закордонних справ

Зеленський очікує від Сибіги пропозиції щодо кандидатури нового першого заступника міністра закордонних справ

18:03 05.01.2026
Зеленський і Федоров обговорили подальший формат роботи Міноборони

Зеленський і Федоров обговорили подальший формат роботи Міноборони

17:46 05.01.2026
Зеленський підписав закон що надає рекрутинговим центрам доступ до реєстру "Оберіг" – нардеп

Зеленський підписав закон що надає рекрутинговим центрам доступ до реєстру "Оберіг" – нардеп

17:46 05.01.2026
Зеленський підписав закон що надає рекрутинговим центрам доступ до реєстру "Оберіг" – нардеп

Зеленський підписав закон що надає рекрутинговим центрам доступ до реєстру "Оберіг" – нардеп

15:27 05.01.2026
Д.Кулеба: сьогодні кожен у владі та поза нею має бути в команді України

Д.Кулеба: сьогодні кожен у владі та поза нею має бути в команді України

15:23 05.01.2026
Зеленський обговорив із першим заступником керівника ЦСО "А" СБУ можливий розвиток спецслужби

Зеленський обговорив із першим заступником керівника ЦСО "А" СБУ можливий розвиток спецслужби

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Парижа - Никифоров

Зеленський та Макрон проведуть робочий обід з американською делегацією перед зустріччю "Коаліції охочих" у Парижі - Єлисейський палац

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

ОСТАННЄ

У цирку Штутгарта двоє українських артистів впали з висоти та отримали важкі травми – ЗМІ

Значні снігопади очікуються в низці областей найближчими днями, на вихідних похолодання до 20° морозу

Туск: Коаліція охочих проведе в Парижі переговори щодо підтримки України та гарантій безпеки

Мінфін реалізує 2 погоджених урядом експериментальні проєкти щодо ДПС

РФ пошкодила 307 пам’яток та 261 об’єкт культурної інфраструктури України в 2025р - Мінкультури

МВС координує 4 погоджених урядом експериментальні проєкти, один з яких з обмеженим доступом

Адміністрація Трампа працює над угодою "про вільну асоціацію", яку планує представити Гренландії – ЗМІ

Троє поліціантів поранені через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

Славутичу частково повернули електрику, аварійно відключено понад 1,5 тис. абонентів Бориспільського району

Окупанти просунулися на 3,2 кв км на сіверському та часовоярському напрямках - DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА