09:46 26.01.2026

Президент Литви закликав Польщу побудувати спільний військовий полігон у Сувалкському коридорі

Литва закликає Польщу побудувати спільний військовий полігон на кордоні країн, повідомив президент Гітанас Науседа.

"Ми вітаємо готовність Польщі використовувати цей полігон (військовий полігон Капчяместіс, що будується Литвою біля кордонів з Польщею та Білоруссю – ІФ-У). Це дозволить нам зміцнити не тільки взаємодію наших збройних сил, а й оборону Сувалкського коридору. Ми закликаємо розглянути можливість розширення полігону на територію Польщі зі створенням спільного військового об’єкта двох держав", - сказав Науседа, якого цитує президентська канцелярія.

"Це було б унікальним рішенням в контексті НАТО - спільний навчально-тренувальний полігон, призначений для захисту східного флангу альянсу", - підкреслив президент Литви.

Як повідомлялося, раніше з литовського бюджету було виділено 100 млн євро на будівництво військового полігону в місті Капчяместіс, за 10 км від стику кордонів Литви, Білорусі та Польщі. Об’єкт планується використовувати для навчань національної дивізії Литви та союзників по НАТО.

Сувалкський коридор - територія на кордоні між Литвою і Польщею між Білоруссю і Калінінградською областю протяжністю менше 100 км, через яку Литва з’єднується з основною територією Європейського союзу.

Теги: #наусєда #навроцький #сувалкський_коридор

