Навроцький на зустрічі з українською делегацією не використовував слів про "бандерівців" і "український націоналізм" - голова УІНП Алфьоров

Фото: Локальна історія

Президент Польщі Кароль Навроцький на зустрічі з українською делегацією не використовував слів про "бандерівців" і "український націоналізм", заявив голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров.

"Я був в делегації з президентом України, і ця делегація відвідала Кароля Навроцького, потім наша делегація відвідала маршалок Сенату і Сейму, і зрештою зустрілися з головою уряду Дональдом Туском. На кожній з цих зустрічей питання історичне порушувалось. Але, очевидно, найгостріше воно було порушене на зустрічі з Каролем Навроцьким… Я б зауважив, що, наскільки це можливо, в делікатній манері, пан президент Польщі не використовував слів про "бандерівців", про "український націоналізм". І це, в принципі, є достатньо хороший сигнал того, що ми дорослі народи, які співіснують з сусідами тисячі років, і ми здатні піти на розмову", - сказав Алфьоров на полях церемонії нагородження премії "Почесний амбасадор України 2025" в понеділок ввечері.

Він розповів, що українська делегація підтвердила, що дасть дозволи на пошукові роботи на території 26 місць, які стосуються поховань 1939-47 років, по заявкам, які надходили 2017-2024 роках.

"На цьому засіданні українська делегація дала чіткий посил вищим посадовцям Польщі про те, що давайте робити, але, будь ласка, давайте знизимо градус тих формулювань і градус тих, очевидно, висловів, які не пасують", - додав голова УІНП.

Алфьоров констатував, що поїздка була вдала, зокрема тому, що була змога говорити з Навроцьким на пряму без посередників і радників.

"Обидва президента наголосили, що питаннями пошуків, ексгумації, перепоховань будуть займатися профільні інституції - Український інститут національні пам'ятники і польські", - додав він.

Також голова УІНП розповів, що на сьогодні Україна подала заявки на три дозволи на пошукові роботи на території Польщі.

Як повідомлялося, 19 грудня президент України Володимир Зеленський у Варшаві зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Пізніше Зеленський позитивно оцінив результати візиту до Польщі та першої зустрічі з Навроцьким. В свою чергу президент Польщі зазначив, що вирішуючи з Україною спільні питання національної пам'яті, країни позбавляють РФ можливості розділити їх.