14:24 19.12.2025

Навроцький передав Зеленському враження поляків, що їхня допомога Україні не була належно оцінена

1 хв читати

Президент Польщі Кароль Навроцький передав президенту Володимиру Зеленському враження поляків, що польська допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ не була належним чином оцінена.

"Ми також говорили про те, що поляки мають враження, яке також відображається в опитуваннях, в певній загальній атмосфері, про яку пан посол добре знає, що поляки мають враження, що наші зусилля чи багатовимірна допомога Україні після початку повномасштабного вторгнення не були належним чином оцінені", - сказав він на першій спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві.

Водночас Навроцький додав, що передав це у "відвертій, але дуже доброзичливій розмові" з президентом Зеленським.

"Ми також усвідомлюємо, що влада в Києві сьогодні має в руках інструменти, щоб зупинити цю тенденцію", - зазначив він.

Теги: #польща #допомога #навроцький #зеленський

