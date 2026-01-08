Інтерфакс-Україна
Події
19:49 08.01.2026

Вінницьку ОДА очолила Заболотна, Дніпропетровську - Ганжа, Полтавську - Дяківнич, Чернівецьку - Осипенко - указ

1 хв читати
Вінницьку ОДА очолила Заболотна, Дніпропетровську - Ганжа, Полтавську - Дяківнич, Чернівецьку - Осипенко - указ
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Наталії Заболотної головою Вінницької обласної державної адміністрації, Олександра Ганжі - Дніпропетровської, Віталія Дяківнича - Полтавської, Руслана Осипенко - Чернівецької.

Відповідні укази №35/2026, 36/2026, 37/2026 і 38/2026 розміщені на сайт голови держави.

Наталія Заболотна народилася у Вінниці. У 2019-2020 рр. - заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації. З 2020 року — 1-й заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації. З 25 червня 2024 року фактично виконує обов'язки очільника Вінницької ОДА.

Олександр Ганжа з 1998 року працював на різних посадах у системі МВС. У 2020-2023 рр. був тимчасово виконуючим обов’язки начальника ГУ Нацполіції в Одеській області. З 2023 року начальник Головного управління Національної поліції у Рівненській області і начальник ГУНП у Дніпропетровській області.

Віталій Дяківнич народився в селищі Диканька Полтавської області. У 2016-2021 рр. був керівником апарату Диканської районної державної адміністрації. У 2021-2023 рр. був першим заступником голови Миргородської районної державної адміністрації. З 2023 року очолював цю адміністрацію.

Руслан Осипенко народився в Луганській області. У 2021 році виконував обов'язки начальника ГУНП в Херсонській області. 26 листопада 2021 року був призначений начальником Головного управління Національної поліції в Донецькій області. У 2022 році отримав звання генерала поліції третього рангу.

https://www.president.gov.ua/documents/352026-58001

https://www.president.gov.ua/documents/362026-58005

https://www.president.gov.ua/documents/372026-58009

https://www.president.gov.ua/documents/382026-58013

Теги: #регіони #укази #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:34 08.01.2026
Зеленський: найближчим часом будуть представлені керівники чотирьох областей

Зеленський: найближчим часом будуть представлені керівники чотирьох областей

19:18 08.01.2026
Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

02:09 08.01.2026
Трамп поспілкувався з президентом Колумбії, очікується двостороння зустріч у Білому домі

Трамп поспілкувався з президентом Колумбії, очікується двостороння зустріч у Білому домі

01:45 08.01.2026
Фріланд в п'ятницю залишить парламент Канади

Фріланд в п'ятницю залишить парламент Канади

23:54 06.01.2026
Зеленський про домовленості в Парижі: важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції

Зеленський про домовленості в Парижі: важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції

00:01 06.01.2026
Дениса Килимника призначено керівником Антитерористичного центру при СБУ - указ

Дениса Килимника призначено керівником Антитерористичного центру при СБУ - указ

23:52 05.01.2026
Зеленський призначив Олександра Поклада першим заступником Голови СБУ - укази

Зеленський призначив Олександра Поклада першим заступником Голови СБУ - укази

19:03 17.12.2025
Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

21:59 05.12.2025
Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача

06:41 01.12.2025
РФ розгортає масштабну русифікацію тимчасово окупованих регіонів – СЗР

РФ розгортає масштабну русифікацію тимчасово окупованих регіонів – СЗР

ВАЖЛИВЕ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Сирський: Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

Зеленський попередив про можливий новий російський масований удар вночі

ОСТАННЄ

Сили оборони уразили логістичні об’єкти росіян на окупованих територіях – Генштаб ЗСУ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

ФДМУ запевняє у законності дій свого співробітника, який має векселі російської компанії на 5 тонн золота

У Дніпрі ситуація з водою вже нормалізувалася, потрохи відновлюється подача опалення та світла - Філатов

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

У Нікополі повністю відновлено тепло- та водопостачання

Президент підписав указ, яким дозволяється заміщення поліцейськими голів ОВА у ще двох областях

У Кривому Розі вже 13 поранених - обладміністрація

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 12 людей - прокуратура

Росіяни вчергове атакували портову інфраструктуру Одещини - влада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА