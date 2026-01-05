Інтерфакс-Україна
Події
23:52 05.01.2026

Зеленський призначив Олександра Поклада першим заступником Голови СБУ - укази

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Поклада першим заступником Голови Служби безпеки України.

Відповідний указ №27/2026 від 5 січня 2026 року оприлюднений на сайті президента України.

Водночас указами №28/2026 та №29/2026 від 5 січня 2026 року призначено Андрія Тупікова та Дениса Килимника заступниками Голови СБУ.

Джерела: https://www.president.gov.ua/documents/272026-57965

https://www.president.gov.ua/documents/282026-57969

https://www.president.gov.ua/documents/292026-57973

