23:52 05.01.2026
Зеленський призначив Олександра Поклада першим заступником Голови СБУ - укази
Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Поклада першим заступником Голови Служби безпеки України.
Відповідний указ №27/2026 від 5 січня 2026 року оприлюднений на сайті президента України.
Водночас указами №28/2026 та №29/2026 від 5 січня 2026 року призначено Андрія Тупікова та Дениса Килимника заступниками Голови СБУ.
Джерела: https://www.president.gov.ua/documents/272026-57965
https://www.president.gov.ua/documents/282026-57969
https://www.president.gov.ua/documents/292026-57973