США розглядає можливість виплат у 10–100 тис. доларів жителям Гренландії в межах обговорення потенційного "придбання" острова

Урядові кола США розглядають можливість одноразових виплат жителям Гренландії в межах обговорення потенційних шляхів впливу на статус острова, повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з питанням.

"Хоча точна сума та механізм будь-яких виплат поки не визначені, чиновники, включно з радниками Білого дому, обговорювали цифри від 10 000 до 100 000 доларів на людину, зазначили два джерела, які попросили не розкривати їхніх імен для обговорення внутрішніх нарад", - йдеться в повідомленні.

Ідея таких виплат розглядається як один із способів переконати населення Гренландії відокремитися від Данії або укласти із США Компакт вільного асоціювання (COFA). У межах COFA США зазвичай надають життєво важливі послуги, включно з військовим захистом, а американські війська отримують право діяти на території.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/trump-administration-mulls-payments-sway-greenlanders-join-us-2026-01-08/