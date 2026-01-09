Інтерфакс-Україна
Події
03:32 09.01.2026

На Київщині з підвального приміщення приватного будинку деблоковано чотирьох постраждалих, серед них 5-річна дитина – ОВА



У Броварському районі Київщини внаслідок пожежі після ворожої атаки з підвального приміщення приватного будинку деблоковано трьох дорослих та дитину 5 років, наслідки атак зафіксовані ще у Вишгородському, Обухівському та Бориспільському районах.

Ще один чоловік отримав різану рану передпліччя під час обстрілів. За словами Калашника, йому надано необхідну медичну допомогу на місці.

"Наслідки фіксуємо у чотирьох районах області. Вишгородський район - пошкоджено приватний будинок; Обухівський район — пошкоджено складські приміщення та приватний будинок; Броварський район — пожежі у трьох приватних будинках, виробничо-складській будівлі та гаражах. Усі вони ліквідовані; Бориспільський район - пошкоджено два приватні будинки", - йдеться в повідомленні Калашника у Телеграм.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/8508

Теги: #постраждалі #київська #атака

