Інтерфакс-Україна
Події
10:34 31.01.2026

Кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, не зазначатиметься для підприємств ОПК - Міноборони

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони та ухвалив зміни до постанови № 76, які регулюють питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану.

"Рішення спрямоване на удосконалення механізму бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), які є критично важливими для функціонування економіки, та забезпечення потреб Сил безпеки і оборони", - повідомила пресслужба Міноборони у суботу.

Відтепер у рішеннях Міноборони про визначення підприємств, установ та організацій критично важливими у сфері ОПК не зазначатиметься інформація про кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, йдеться у повідомленні.

Рішення враховує особливості роботи підприємств ОПК в умовах війни та створює умови для масштабування виробництва критично важливого озброєння.

Теги: #бронювання #опк

