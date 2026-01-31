Кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, не зазначатиметься для підприємств ОПК - Міноборони

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони та ухвалив зміни до постанови № 76, які регулюють питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану.

"Рішення спрямоване на удосконалення механізму бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), які є критично важливими для функціонування економіки, та забезпечення потреб Сил безпеки і оборони", - повідомила пресслужба Міноборони у суботу.

Відтепер у рішеннях Міноборони про визначення підприємств, установ та організацій критично важливими у сфері ОПК не зазначатиметься інформація про кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, йдеться у повідомленні.

Рішення враховує особливості роботи підприємств ОПК в умовах війни та створює умови для масштабування виробництва критично важливого озброєння.