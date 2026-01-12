Інтерфакс-Україна
Економіка
17:17 12.01.2026

Шмигаль: Держава спрямовує 1 млрд грн на часткову компенсацію відсотків за кредитами та лізингом для підприємств ОПК

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Уряд спрямує 1 млрд грн на часткову компенсацію відсотків за кредитами та лізингом для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Посилюємо системну та довгострокову підтримку українських виробників озброєння. Держава спрямовує 1 млрд грн на часткову компенсацію відсотків за кредитами та лізингом для підприємств ОПК", - написав він у телеграм-каналі у понеділок

Міністр зазначив, що це рішення уряду дає змогу зброярам масштабувати виробництво, інвестувати в сучасне обладнання та швидше переходити від розробок до серійного випуску озброєння.

Програма пільгового кредитування передбачає: до 100 млн грн на оборотний капітал (до 3 років); до 500 млн грн на інвестиційні проєкти (до 5 років); фактичну ставку для підприємств — 5% річних, решту компенсує держава.

"Також запровадили програму пільгового фінансового лізингу для підприємств ОПК — на тих самих умовах 5% річних. Це можливість оновлювати виробництво без надмірного фінансового навантаження", - додав Шмигаль.

