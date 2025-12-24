Держава компенсуватиме витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують ВПО, - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів ухвалив рішення компенсувати витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Працюємо над покращенням умов розміщення внутрішньо переміщених осіб. Уряд ухвалив рішення компенсувати витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують ВПО. Зокрема це стосується оплати комунальних послуг, а також придбання скрапленого газу й пічного палива", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду в середу.

За її словами, серед ключових змін: компенсація надаватиметься навіть у випадках, коли люди ще не мають статусу ВПО і відновлюють документи — на період до двох місяців з моменту подання заяви; буде враховуватись фактичний час перебування ВПО в місцях тимчасового проживання; спрощується процес підтвердження витрат - тепер достатньо лише чеків і квитанцій — без додаткових запитів у профільні органи; збільшується норму соціальної житлової площі, яка враховується для компенсації опалення: до базових 13,65 кв. м на одну людину додатково враховуватиметься ще 7,35 кв. м площі загального користування.

"Важливо, щоб люди, які були змушені покинути свої домівки через російську агресію, мали гідні та комфортні умови проживання, а установи та громади — отримували для цього необхідні інструменти", - додала премʼєр.