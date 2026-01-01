Інтерфакс-Україна
Більше 1,2 тис. переселенців подали заяву на іпотеку для придбання житла - Мінсоцполітики

Державна програма пільгового кредитування для внутрішньо переміщених осіб та людей, які проживають на прифронтових територіях запрацювала у вересні 2025 року, і з цей час до Пенсійного фонду України надійшло 1224 заяви від українців, які хочуть придбати житло, повідомило Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності.

"Пенсійний фонд України вже призначив державну допомогу за 118 із цих заяв та вже перерахував на рахунки банків кошти для того, аби покрити 70% першого внеску, 70% щомісячних платежів за пільговими кредитами для внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що у 2025 році уряд заклав 4,4 млрд грн для цієї програми. 

Як повідомлялося, з вересня програма "єОселя" стала доступнішою для ВПО та мешканців прифронтових територій. Зокрема, держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та 70% щомісячних платежів по кредиту протягом першого року, а також покриває витрати на оформлення документів (до 40 тис. грн).

