Економіка
11:02 15.01.2026

Служба зайнятості: з лютого 2022 р. працевлаштовано майже 150 тисяч ВПО

Служба зайнятості з початку повномасштабного вторгнення працевлаштувала майже 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО), зокрема, у 2025 році – 42,5 тисячі осіб, повідомила пресслужба відомства.

"За минулий рік послуги Державної служби зайнятості отримували майже 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб. А загалом від початку повномасштабного вторгнення до Служби звернулись майже 280 тисяч ВПО, 147 тисяч з них було працевлаштовано", йдеться у повідомленні на сайті Служби зайнятості.

Повідомляється, що продовж минулого року до Державної служби зайнятості звернулося 97,5 тисяч людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Найчастіше спеціалісти центрів зайнятості працюють з ними в Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. Клієнти ВПО у цих регіонах складають більше третини від загальної кількості по всій Україні.

Завдяки Службі зайнятості у 2025 році роботу отримали 42,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Професійне навчання проходили 7,9 тисяч людей, а ваучерами для навчання скористалося 5,4 тисячі ВПО. Для опанування нових навичок ці люди найчастіше обирали напрямки психології, водіння, медсестринства, а також соціальної роботи та кулінарію.

Для цієї категорії громадян надано 1,3 тисяч мікрогрантів для створення або розширення власного бізнесу та 173 гранти. Найпопулярнішими напрямками власного бізнесу є діяльність ресторанів, перукарень та салонів краси, а також – роздрібна торгівля.

До громадських робіт у 2025 році було залучено 2,3 тисячі внутрішньо переміщених осіб, до суспільно-корисних – направлено 22,3 тисячі. Найпопулярнішими такими заняттями у минулому році стали: ремонтно-відновлювальні роботи, що виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності та надання допомоги населенню та особам з інвалідністю, дітям, громадянам похилого віку, хворим та іншим особам.

Також, за даними Служби зайнятості, цьогорічне опитування роботодавців показало, що роботодавці показують найвищу готовність брати на роботу внутрішньо переміщених осіб серед потенційних працівників різних категорій. Для ВПО цей показник складає 94,4%.

Теги: #впо #працевлаштування

