Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи ще EUR100 млн кредиту на підтримку ВПО

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) другий транш для реалізації проєкту з підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у сумі EUR100 млн, кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету, повідомило Міністерство фінансів у понеділок.

"Таким чином, у 2025 році Україна повністю залучила всі EUR200 млн, передбачені цим проєктом. Виділені ресурси забезпечать безперервне фінансування життєво важливих соціальних виплат для ВПО, зокрема покриття витрат на житло, харчування, медичну допомогу та освіту дітей для тих, хто був змушений залишити свої домівки через війну", – зазначається у пресрелізі.

Мінфін додав, що кредитний портфель проєктів БРРЄ в Україні налічує п’ять проєктів на загальну суму EUR550 млн, з яких за два роки Україна залучила майже EUR430 млн. Ці кошти спрямовані на реалізацію соціальних проєктів у сферах охорони здоров’я, забезпечення житлом громадян, постраждалих від війни, а також на підтримку ВПО.

Очікується, що до кінця року Україна отримає ще близько EUR155 млн кредитних коштів в межах спільних з БРРЄ проєктів.