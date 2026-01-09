Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

Половина багатоквартирних будинків Києва, майже 6 тисяч, наразі без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці, повідомив міський голова Віталій Кличко та порадив за можливості тимчасово виїхати за місто туди, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

"Також у місті перебої з водопостачанням. Комунальники заживили соціальні заклади, зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян", – написав Кличко в Телеграм у п’ятницю.

Він наголосив, що міська влада і комунальники роблять все, щоб завершити відновлення якнайшвидше, але комбінована атака на Київ минулої ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці.

"Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. Й погодні умови, нажаль, за прогнозами, найближчими днями будуть складними. Також звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це", – закликав мер.

Раніше в цей день прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що серед цілей удару були районні котельні.