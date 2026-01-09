Інтерфакс-Україна
17:49 09.01.2026

РФ атакувала цивільні судна під прапорами Сент-Кіттс і Невіс та Коморських островів, загинув член екіпажу - громадянин Сирії

Під час дронової атаки війська РФ було уражено судно із соєю під прапором Коморських островів біля порту Одеса, загинув член екіпажу - громадянин Сирії,  повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Біля порту Одеса також уражено судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою. Унаслідок атаки, на жаль, є загиблий член екіпажу - громадянин Сирії. Це жахливий воєнний злочин!", - написав він у Телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, на місце події спрямовано рятувальні підрозділи.

Кулеба також уточнив, що ударний дрон рф влучив у цивільне судно під іноземним прапором Сент-Кіттс і Невіс, що прямувало під завантаження зерновим вантажем в межах Українського морського коридору до порту Чорноморськ.

Зазначається, що морехідність судна не порушено, тому воно перебуває на ходу та прямує до найближчого порту.

"Це чергове свідчення того, що росія свідомо б’є по цивільних об’єктах, по міжнародному судноплавству, по продовольчій логістиці ", - наголосив віцепрем’єр.

