09:50 28.01.2026

Внаслідок ворожої атаки на порт "Південний" пошкоджено об’єкти виробничої та залізничної інфраструктури - АМПУ

Внаслідок ворожої атаки на порт "Південний" пошкоджено об’єкти виробничої та залізничної інфраструктури - АМПУ
Фото: https://t.me/ampu_uspa

Ворог в ніч на 28 січня атакував порт "Південний" (Одеська обл.), внаслідок чого пошкоджено об’єкти виробничої та залізничної інфраструктури, йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України (АМПУ) у середу.

"Ворог продовжує атакувати портову інфраструктуру України. Порт працює у штатному режимі", – написала АМПУ у Телеграм-каналі.

Зазначається, що внаслідок атаки виникла пожежа, однак постраждалих немає.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Телеграм-каналі зазначив, що мова йде про зруйновані логістичні елементи, пошкоджені ангари, локомотив та виробничі будівлі.

"На Одещині армія рф вдарила БпЛА по території порту. Триває ліквідація пошкоджень екстреними сужбами та працівниками порту ", – додав віцепрем’єр.

Теги: #ампу #кулеба

