11:44 24.12.2025

В акваторії порту "Південний" внаслідок останніх масованих атак стався витік рослинної олії

В інфраструктурі порту "Південний" (Одеська обл.) внаслідок останніх масованих атак ворога було зафіксовано витік в акваторію рослинної олії, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду, йдеться у повідомленні Адміністрації портів України ( АМПУ) у середу.

"Перші дві доби після атаки порт перебував під безперервними обстрілами. У зв’язку з цим роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково - виключно в перервах між повітряними тривогами, з дотриманням вимог правил безпеки для персоналу", - йдеться у повідомленні АМПУ в телеграм-каналі.

Зазначається, що проводилося поетапне перекриття акваторії боновими загородженнями, після стабілізації безпекової ситуації їх було встановлено у повному обсязі.

В адміністрації портів  додали, що до роботи було залучено спеціальні судна зі збору забруднюючих речовин.

"АМПУ з усіма причетними службами вживає всіх можливих заходів для локалізації та недопущення подальшого поширення забруднення, з урахуванням поточних безпекових та погодних умов ", - наголошується в повідомленні.

Голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер уточнив, що в повідомленні АМПУ йдеться про рослинну (соняшникову) олію, тобто органічну речовину, яка підлягає природному біологічному розпаду.

"Акваторію порту "Південний" тимчасово перекрито до повної ліквідації наслідків витоку рослинної олії. Остаточну оцінку буде надано після повної локалізації наслідків. (…) Наразі Одеський зоопарк прийняв на реабілітацію птахів, що постраждали внаслідок потрапляння олії у воду. Для усунення наслідків вживаються всі необхідні заходи", - написав він у телеграм-каналі і пообіцяв інформувати додатково про подальший перебіг робіт.

Як повідомлялось, внаслідок  ворожих ударів у ніч з 21 на 22 грудня  у порту " Південний" загорілося близько 30 контейнерів з борошном та рослинною олією, ліквідація наслідків тривала.

