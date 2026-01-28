Інтерфакс-Україна
10:28 28.01.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 105 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 105 бойових зіткнень
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 105 бойових зіткнень, повідомляє ГШ ЗСУ у телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 середи.

"За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 92 авіаційних ударів та скинули 275 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7915 дронів-камікадзе та здійснили 3903 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 61 – з реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб.

