На покровському напрямку відбулось 55 бойових зіткнень – Генштаб

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Станом на 16:00 Генеральний штаб ЗСУ зафіксував 133 бойових зіткнень, з них 55 відбулося на покровському напрямку, про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення.

"На покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 55 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Полтавка, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 54 атаки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, на олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили 17 штурмів ворожих військ. На костянтинівському напрямку наші захисники відбили 12 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону.

Раніше повідомлялось, Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 168 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомив у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка.