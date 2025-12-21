Інтерфакс-Україна
Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 200 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Російські загарбники завдали 42 авіаційних ударів, скинувши при цьому 101 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1684 дрони-камікадзе та здійснили 2467 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 60 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32819

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

