Рютте: Деякі країни, якщо буде потрібно, готові взяти участь у військових діях в Україні у випадку повторної агресії РФ - ЗМІ

Деякі країни готові взяти участь у військових діях у випадку, якщо РФ знову нападе на Україну – заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю німецькому виданню Bild, опублікованому у неділю.

Головною причиною продовження війни генсек НАТО назвав особисто Путіна.

"Причина в Путіні. Він готовий пожертвувати 1,1 мільйона своїх людей. І цього року він досягнув лише дуже незначного прогресу – мінімальні територіальні здобутки, менше 1% української території порівняно з початком року. А за нашими оцінками, з боку росіян було вбито або поранено до 1,1 мільйона людей. Це жахливо. Але це ситуація, з якою ми маємо справу", - сказав Рютте в інтерв'ю.

Він виділив три рівні, на яких можна протидіяти ймовірним планам Путіна напасти на Україну після укладення мирної угоди.

"Перший рівень – це українські збройні сили. Вони повинні бути в чудовій формі. Звичайно, зараз вони роблять надзвичайні речі в цій війні, але вони також повинні бути здатні захищати країну після війни або довгострокового перемир'я. Другий рівень – це "коаліція бажаючих", очолювана Францією та Великою Британією, до якої входять Німеччина та інші країни. Ця коаліція надасть все необхідне, щоб, на додаток до українських збройних сил, гарантувати, що Путін більше не наважиться на подібні дії. І третій рівень – це Сполучені Штати. У серпні американський президент заявив, що хоче взяти участь. І зараз ми працюємо над тим, щоб об'єднати ці три елементи – українські збройні сили, коаліцію бажаючих і внесок США – так, щоб Путін чітко зрозумів: я ніколи більше не маю права чіпати Україну", - сказав Рютте журналісту Bild.

Йому задали питання чи справді необхідновідправляти війська в Україну у випадку повторної агресії з боку Путіна.

"Звичайно, ми зараз не обговорюємо публічно, як саме це буде виглядати. Але я можу сказати: деякі європейські країни дали зрозуміти, що вони готові, якщо буде потрібно, взяти участь у військових діях. Наразі триває робота над тим, як саме має бути сформована ця "коаліція бажаючих": як виглядатиме розміщення військ? Що відбуватиметься на суші, на морі, в повітрі тощо? Всі ці елементи зараз опрацьовуються", - відповів Рютте.