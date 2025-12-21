Інтерфакс-Україна
08:53 21.12.2025

ППО знешкодило 75 із 97 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на восьми локаціях – Повітряні сили

Сили оборони України знешкодили 75 російських безпілотників із 97, зафіксоване влучання 19 БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків на одній локації, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 75 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни…Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Всього ж противник атакував повітряний простір України 79-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 60 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 

Теги: #ппо #збиття

