08:48 06.01.2026

ППО знешкодило 53 із 61 безпілотника, зафіксоване влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони України знешкодили 53 російських безпілотників із 61, зафіксоване влучання 8 БпЛА на 6 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, центрі та сході країни", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Всього ж противник атакував 61 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел – рф., ТОТ Донецька, близько 40 із них – "шахеди."

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 

