Зеленський: Якщо удари РФ не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись

Фото: ДСНС Харківщини

У новорічну ніч Росія запустила понад 200 дронів проти України, якщо удари РФ не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись, заявив президент України Володимир Зеленський.

"У новий рік Росія цілеспрямовано несе війну: понад 200 ударних дронів запустили проти України цієї ночі. Більшість вдалося збити, і я дякую всім нашим воїнам, які відбивали цю атаку", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Росіяни били по енергетиці у Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. За словами президента, енергетики працюють всюди, де це необхідно, щоб відновити електроенергію після ударів.

"Вбивства треба зупинити – пауз у захисті життя не може бути. Якщо удари не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись. Номенклатура дефіцитного обладнання в союзників є. Розраховуємо, що все, про що наприкінці грудня домовились з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно", - наголосив Зеленський.

Він подякував кожному й кожній за готовність бути з Україною і працювати заради спільної безпеки.