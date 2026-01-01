Інтерфакс-Україна
Події
13:03 01.01.2026

Зеленський: Якщо удари РФ не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись

1 хв читати
Зеленський: Якщо удари РФ не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись
Фото: ДСНС Харківщини

У новорічну ніч Росія запустила понад 200 дронів проти України, якщо удари РФ не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись, заявив президент України Володимир Зеленський.

"У новий рік Росія цілеспрямовано несе війну: понад 200 ударних дронів запустили проти України цієї ночі. Більшість вдалося збити, і я дякую всім нашим воїнам, які відбивали цю атаку", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Росіяни били по енергетиці у Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. За словами президента, енергетики працюють всюди, де це необхідно, щоб відновити електроенергію після ударів.

"Вбивства треба зупинити – пауз у захисті життя не може бути. Якщо удари не припиняються навіть на новорічні свята, то поставки ППО не можуть затримуватись. Номенклатура дефіцитного обладнання в союзників є. Розраховуємо, що все, про що наприкінці грудня домовились з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно", - наголосив Зеленський.

Він подякував кожному й кожній за готовність бути з Україною і працювати заради спільної безпеки.

Теги: #ппо #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:02 01.01.2026
Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони

Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони

08:43 01.01.2026
ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

11:46 30.12.2025
Сирський: ЗСУ посилюють систему перехоплення "шахедів" та формують окремі дивізіони безпілотних систем ППО

Сирський: ЗСУ посилюють систему перехоплення "шахедів" та формують окремі дивізіони безпілотних систем ППО

11:29 30.12.2025
СБУ затримала киянина, який "засвітив" роботу ППО під час обстрілів столиці

СБУ затримала киянина, який "засвітив" роботу ППО під час обстрілів столиці

09:31 30.12.2025
ППО знешкодила балістичну ракету та 52 із 60 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання на 5 локаціях

ППО знешкодила балістичну ракету та 52 із 60 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання на 5 локаціях

13:33 29.12.2025
Польща направила $87 млн на організацію виробництва систем ППО - Міноборони

Польща направила $87 млн на організацію виробництва систем ППО - Міноборони

09:06 29.12.2025
ППО знешкодила 21 із 25 безпілотників, зафіксоване влучання 4 ударних БпЛА на 2 локаціях

ППО знешкодила 21 із 25 безпілотників, зафіксоване влучання 4 ударних БпЛА на 2 локаціях

15:46 28.12.2025
Зеленський: Багато що може вирішитися до нового року

Зеленський: Багато що може вирішитися до нового року

13:31 26.12.2025
Спецпризначенці "Альфи" СБУ вже знищили понад 500 систем ППО ворога

Спецпризначенці "Альфи" СБУ вже знищили понад 500 систем ППО ворога

09:37 26.12.2025
Порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів

Порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони

ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

ОСТАННЄ

УЧХ підтримав Вишгород під час блекауту

На Запоріжжі внаслідок ворожого удару майже 4 тис. абонентів залишилися без електропостачання – ОВА

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

Росія у перший день нового року вдарила дронами по портовій інфраструктурі України - віцепрем’єр

З 1 січня усі закупівлі для ЗСУ передаються єдиній Агенції оборонних закупівель Міноборони – Шмигаль

Більше 1,2 тис. переселенців подали заяву на іпотеку для придбання житла - Мінсоцполітики

Новорічна ніч у Києві минула спокійно, без грубих порушень порядку — поліція

СБУ затримала у Києві 64-річну мешканку Макїївки, яка працювала на окупантів

Росіяни вдарили по Херсону, загинув чоловік – ОВА

ЦРУ вважає, що Україна не націлювалася на резиденцію Путіна під час атаки дронами, всупереч заявам Кремля – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА