РФ з жовтня-2025 пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації України, потрібно допомоги на $1 млрд – міністр економіки

Фото: https://www.facebook.com/

Російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генеруючих потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев в "Українському домі" в Давосі у вівторок на полях Всесвітнього економічного форуму.

"Багато з цього було відновлено, а потім знову атаковано та зруйновано, і це все повторюється", – зазначив міністр.

Він наголосив, що захистити ці потужності було б дешевше, аніж відновлювати їх, однак Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони.

Глава Мінекономіки зазначив, що для покриття дефіциту Україна наразі імпортує рекордний обсяг електроенергії з Європи – 1,9 ГВт.

Водночас, зазначив Соболев, обстріли цієї зими, яка є одною із найхолодніших за багато років, призводять до відключень тисяч будинків в Дніпрі, Запоріжжі та Києві від електроенергії, води та опалення.

Міністр наголосив, що уряд намагається максимум енергії постачати населенню, але бізнес також потребує її.

"Ми маємо пройти цю частину важкої зими, нам потрібно обладнання, його запаси вичерпалися… Зараз невідкладні потреби (складають) $1 млрд – генеруючі потужності, мобільні підстанції, бекапи, обладнання", – заявив глава Мінекономіки.

За його словами, в Україні вже працюють генератори загальною потужністю більше 1 ГВт, які допомагають утримувати бізнеси, але з ними також є проблеми в таку морозну погоду, тому їх потрібно більше.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=JyNSCHKh_6s