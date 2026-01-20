Інтерфакс-Україна
Події
12:40 20.01.2026

РФ з жовтня-2025 пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації України, потрібно допомоги на $1 млрд – міністр економіки

1 хв читати
РФ з жовтня-2025 пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації України, потрібно допомоги на $1 млрд – міністр економіки
Фото: https://www.facebook.com/

Російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генеруючих потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев в "Українському домі" в Давосі у вівторок на полях Всесвітнього економічного форуму.

"Багато з цього було відновлено, а потім знову атаковано та зруйновано, і це все повторюється", – зазначив міністр.

Він наголосив, що захистити ці потужності було б дешевше, аніж відновлювати їх, однак Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони.

Глава Мінекономіки зазначив, що для покриття дефіциту Україна наразі імпортує рекордний обсяг електроенергії з Європи – 1,9 ГВт.

Водночас, зазначив Соболев, обстріли цієї зими, яка є одною із найхолодніших за багато років, призводять до відключень тисяч будинків в Дніпрі, Запоріжжі та Києві від електроенергії, води та опалення.

Міністр наголосив, що уряд намагається максимум енергії постачати населенню, але бізнес також потребує її.

"Ми маємо пройти цю частину важкої зими, нам потрібно обладнання, його запаси вичерпалися… Зараз невідкладні потреби (складають) $1 млрд – генеруючі потужності, мобільні підстанції, бекапи, обладнання", – заявив глава Мінекономіки.

За його словами, в Україні вже працюють генератори загальною потужністю більше 1 ГВт, які допомагають утримувати бізнеси, але з ними також є проблеми в таку морозну погоду, тому їх потрібно більше.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=JyNSCHKh_6s

 

Теги: #енергогенерація #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:52 17.01.2026
Через нічну атаку РФ знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині, графіки не діють - Міненерго

Через нічну атаку РФ знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині, графіки не діють - Міненерго

19:06 10.01.2026
Свириденко: Децентралізована генерація — це питання виживання держави в умовах війни

Свириденко: Децентралізована генерація — це питання виживання держави в умовах війни

15:29 08.01.2026
В Україні з 2022р. постраждало 955 об’єктів спортивної і молодіжної інфраструктури, близько 76 відновлено - Мінспорту

В Україні з 2022р. постраждало 955 об’єктів спортивної і молодіжної інфраструктури, близько 76 відновлено - Мінспорту

10:49 05.01.2026
Удари РФ прийшлися по низці об’єктів енергетики у кількох областях, зокрема, по генерації на Донеччині

Удари РФ прийшлися по низці об’єктів енергетики у кількох областях, зокрема, по генерації на Донеччині

17:45 02.01.2026
Херсонська ТЕЦ не може працювати у звичайному режимі через удари РФ – глава "Нафтогазу"

Херсонська ТЕЦ не може працювати у звичайному режимі через удари РФ – глава "Нафтогазу"

20:09 20.07.2025
Україна за 6 міс.-2025 додала 591 МВт енергогенерації – заступник голови ОП

Україна за 6 міс.-2025 додала 591 МВт енергогенерації – заступник голови ОП

20:39 08.10.2024
Ризиком для інвестицій у газопоршневі станції є ціна газу - співвласниця "Епіцентру"

Ризиком для інвестицій у газопоршневі станції є ціна газу - співвласниця "Епіцентру"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У нас стало трохи більше систем ППО

Україна отримала запрошення до Ради миру Трампа – Зеленський

Зеленський: Якщо будуть готові документи, тоді я поїду в Давос, поки – є виклик в Україні

Сили оборони збили 27 російських ракет і 315 БПЛА

Найскладніше після нічного російського обстрілу в Києві – Зеленський

ОСТАННЄ

Стартував прийом заявок від громад на фінансування будівництва укриттів у дитсадках - Свириденко

Зеленський: У нас стало трохи більше систем ППО

Президент Єврокомісії в Давосі: Іммобілізація росактивів – це нагадування для РФ та послання для світу – Європа буде з Україною

Зеленський щодо саміту G7: Поки Макрон мене не запрошував

Україна отримала запрошення до Ради миру Трампа – Зеленський

Зеленський: Якщо будуть готові документи, тоді я поїду в Давос, поки – є виклик в Україні

Українська переговорна делегація вже перебуває у Давосі, провела перші зустрічі - джерело

ВАКС засудив Януковича до 15 років заочно за заволодіння угіддями Сухолуччя

Водопостачання в Києві планується до відновлення до кінця дня

У Києві допомогу людям надають 1,1 тис. соцпрацівників - Улютін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА