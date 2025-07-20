Україна за 6 міс.-2025 додала 591 МВт енергогенерації – заступник голови ОП

Додаткові 591 МВт нової генерації створено за шість місяців 2025 року в регіонах України, найбільше – 320,2 МВт прийшлося на приєднану потужність завдяки когенерації, повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита.

"Громади й області впевнено тримають курс на енергетичну децентралізацію… Інноваційні проєкти унеможливлять знищення ворогом нової децентралізованої енергетичної системи", – написав він у телеграм у неділю.

Микита уточнив, що у загальному обсягу йдеться також про 84 МВт приєднаної потужності з вітрових електростанцій, 101,4 МВт – з сонячних електростанцій (СЕС) та 84 МВт – з СЕС, встановлених у приватних домогосподарствах, а ще 1,2 МВт – з міні-ТЕС.

Як повідомлялося, в кінці 2024 року Міністерство енергетики прозвітувало, що сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених в Україні минулого року, становила 967 МВт, з яких 835 МВт введено в експлуатацію саме в 2024 році.

За даними словами голови правління Асоціації сонячної енергетики України Владислава Соколовського, у 2024 році в Україні побудовано приблизно 800-850 МВт сонячних електростанцій коштом бізнесу і домогосподарств, тоді як ВЕС у минулому році додали всього 20,6 МВт нових потужностей, повідомляв голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.