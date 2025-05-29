ОККО за 5 років планує збільшити свої потужності ВДЕ майже до 1 ГВт – СЕО

Група компаній ОККО, в яку входить оператор однойменної мережі АЗК "Концерн "Галнафтогаз", за наступні п’ять років планує мати орієнтовно 600 МВт потужності у вітроенергетиці, 200 МВт – сонячній енергетиці та 150 МВт – в установках зберігання енергії (УЗЕ), повідомив СЕО холдингу OKKO GROUP, співзасновник GORO Mountain Resort Василь Даниляк.

"В енергетиці, орієнтовно, за п’ять років ми бачимо себе десь в 600 МВт у вітрі, 200 МВт у сонці і приблизно 150 МВт у батареях. Щось з цих завдань ми вже виконали", – сказав він під час Business breakfast від Forbes Ukraine, який транслювався в його YouTube у четвер.

Він також додав, що в аграрному секторі, який є дуже цікавим бізнесом, група вбачає своїм KPI (ключовим показником ефективності) підвищення ефективності з гектара.

При цьому він заперечив можливий вихід паливного бізнесу групи на публічні ринки капіталу, але припустив, що це певною мірою можна було б здійснити для інших напрямків діяльності.

"Думали над ринком публічного капіталу для основного бізнесу, рітейлу. Зараз це неможливо, бо паливний бізнес став немодною, токсичною історією для ринків капіталу, для банків та МФО. Але якщо ми говоримо про інші бізнеси, то найімовірніше, це будуть не класичні публічні ринки капіталу, а, можливо, спеціалізовані великі фонди, які працюють на тих чи інших напрямках. Це більш реалістично", – зазначив СЕО ОККО.

Як повідомлялося, Група ОККО будує ВЕС Іваничі 147 МВт у Волинській області загальною вартістю EUR225 млн (без ПДВ) та шукає фінансування для свого другого вітроенергетичного проекту у цій області – ВЕС Затуринці 192 МВт, який оцінюється в EUR250 млн (без ПДВ).

Група також виграла п’ятирічний спецаукціон НЕК "Укренерго" з надання послуг балансування енергосистеми, на якому заявила установку зберігання енергії (УЗЕ) 20 МВт.

Крім того, група планує відкрити новий елеватор на 60 тис. тонн до осені 2025 року та біоетанольний завод улітку 2026 року. Важливою складовою аграрного портфеля OККО є партнерство з підприємством "Гадз-агро" у Тернопільській області, до капіталу якого компанія увійшла в 2023 році. Підприємство обробляє 26 тис. га землі, має близько 10 тис. голів великої рогатої худоби, з яких 5 тис – дійні корови. Також це одне з найбільших садівницьких господарств України, проте частину бізнесу, пов'язану із садівництвом, OKKO вирішила не інтегрувати.

OKKO Group об'єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який керує однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує майже 400 автозаправних комплексів.

Засновником та кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.