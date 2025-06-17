Ощадбанк збільшив для OKKO Group кредитний ліміт майже удвічі – до 2,85 млрд грн

Державний Ощадбанк (Київ) майже подвоїв доступний кредитний ліміт для OKKO Group, збільшивши його з 1,5 млрд грн до 2,85 млрд грн, який надано строком на 2 роки.

"Наразі кредитний портфель OKKO Group в Ощадбанку є найбільшим серед усіх їхніх фінансових партнерів. Рівень ліквідності Ощаду дозволяє нам і надалі розширювати цей портфель відповідно до амбітних планів нашого партнера", — наголосив заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон, слова якого наводить пресслужба фінустанови.

Підвищення кредитного ліміту дасть змогу групі ефективніше керувати операційними витратами, зокрема підтримувати необхідний рівень запасів пального, що актуально з огляду на динаміку ринку та плани щодо розширення мережі автозаправних комплексів ОККО, яка наразі налічує 410 об’єктів, йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що Ощадбанк співпрацює з компаніями OKKO Group з 2016 року, однак партнерство суттєво посилилося після початку повномасштабної війни. У березні 2022 року, під час паливної кризи фінустанова надала одній із компаній групи овердрафт на 500 млн грн, забезпечивши їй тим самим можливість імпортування додаткового пального. Відтоді обсяг фінансування обігового капіталу зріс до 1,5 млрд грн.

OKKO Group — всеукраїнський холдинг, що об'єднує бізнеси у сферах торгівлі, будівництва, АПК, енергетики, туризму та сервісу. Основу групи становить мережа АЗК ОККО, яка також включає заклади харчування, лабораторії контролю якості пального, магазини при АЗК, гуртові продажі нафтопродуктів і супутні послуги.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2025 року Ощадбанк уклав майже втричі більше кредитних договорів із корпоративними клієнтами, ніж за той самий період 2024 року. Торік кредитний портфель корпоративного сегмента зріс на 9,3 млрд грн порівняно із 2023 роком. Близько 34% угод, укладених у 2024-му, були спрямовані на фінансування інвестиційних проєктів.