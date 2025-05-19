Інтерфакс-Україна
Економіка
16:24 19.05.2025

OKKO GROUP перетворюється в диверсифіковану енергетично-аграрну компанію – СЕО

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OKKO GROUP перетворюється в диверсифіковану енергетично-аграрну компанію – СЕО

OKKO GROUP має довгостроковий план диверсифікації бізнесу, який передбачає діяльність у чотирьох напрямах: паливний ринок, альтернативна енергетика, аграрна галузь та виробництво біопалив, повідомив СЕО холдингу співзасновник GORO Mountain Resort Василь Даниляк.

"Ми взяли собі такий довгостроковий план диверсифікації. Ми хочемо стояти на чотирьох стовпах (…). Група ОККО реформується з групи, що асоціювалася винятково з паливним рітейлом, в диверсифіковану енергетичну групу з агровирощуваням та агропереробкою", –  сказав він у YouTube-проєкті компанії DІАЛОГИ.

"Перший стовп – наш нафтопродуктовий рітейл, і ми хочемо в ньому мати 30% плюс ринку України", – пояснив Даниляк.

Другий стовп, за його словами, це відновлювана енергетика.

"Ми біжимо зараз якомога більше збудувати у вітрі, ми бачимо в цьому велику перспективу і незаповненість ринку", – зазначив СЕО ОККО.

Третій стовп – це вирощування і переробка аграрної сировини, четвертий – виробництво біопалив, серед яких спочатку буде біоетанол, а пізніше, припустив Даниляк, можливо, буде біодизель.

"На таких чотирьох стовпах ми хочемо, щоб у 2032 році EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, обсяг прибутку до вирахування відсотків, сплати податків та амортизації) від бізнесів, які не є паливним рітейлом, була більша, ніж EBITDA в паливному рітейлі", – пояснив СЕО ОККО.

"Думаю, будуть цікаві транзакції на цьому шляху, однозначно", – додав Даниляк.

Як повідомлялося, на початку квітня 2025 року ЄБРР, а також Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) оголосили про надання групі "Галнафтогаз" EUR157 млн кредиту на ВЕС 147 МВт Іваничі у Волинській області. Загальна вартість проєкту оцінюється у EUR225 млн (без ПДВ), при цьому решту фінансування буде забезпечено внеском групи "Галнафтогаз". Її планують вводити в роботу поступово в міру будівництва, а повністю запустити наприкінці 2026 року

Крім того, група шукає фінансування для свого другого вітроенергетичного проєкту ВЕС Затуринці 192 МВт у Волинській області, який оцінюється в EUR250 млн без ПДВ. У її планах – ще кілька вітроенергетичних проєктів.

OKKO Group планує також відкрити новий елеватор на 60 тис. тонн до осені 2025 року та біоетаноловий завод улітку 2026 року.

У цьому ж YouTube-проєкті компанії DІАЛОГИ Даниляк зазначив, що війна дуже змінила розподіл часток мереж АЗС на ринку, і ОККО з приблизно 15% на початок війни вийшла на 22% на кінець 2022 року. Таким чином, за його словами, ОККО посіла перше місце, хоча до початку війни лідирувала група Приват, маючи ті ж 22-24%.

Теги: #бізнес #okko_group #даниляк

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