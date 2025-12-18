"Українська народна премія – 2025": головна національна відзнака року

«Українська народна премія» визначає репутаційну еліту українського бізнесу та публічно формує рейтинг довіри нації. За цей час премія стала національним проєктом, який фіксує найсильніших гравців національного ринку, задає стандарти лідерства та підкреслює значущість репутації як стратегічного активу.

Премія охоплює ключові галузі економіки, споживчого ринку, сервісних індустрій та технологічного сектору. Її результати — це не тільки суспільне визнання, а й аналітична проєкція того, якою Україна бачить власну економічну основу.

990 переможців у 30 категоріях — підсумок року, що зафіксував структуру лідерства в усіх ключових секторах країни.

За результатами загальнонаціонального дослідження у 2025 році найвищий рівень довіри отримали:

HOTLINE.FINANCE — страховий маркетплейс (агрегатор) 2025 року

— страховий маркетплейс (агрегатор) 2025 року Аптека АНЦ — мережа аптек 2025 року

— мережа аптек 2025 року Мати та дитина — клініка репродуктивної медицини 2025 року

— клініка репродуктивної медицини 2025 року B. Braun — медичні пристрої (інфузомати) 2025 року

— медичні пристрої (інфузомати) 2025 року Omron — виробник обладнання для здоров'я 2025 року

— виробник обладнання для здоров'я 2025 року MOYO — мережа магазинів техніки 2025 року

— мережа магазинів техніки 2025 року GoIT — IT-освіта 2025 року

— IT-освіта 2025 року GoITeens — IT-навчання для дітей 2025 року

— IT-навчання для дітей 2025 року Neoversity — вища IT-освіта 2025 року

— вища IT-освіта 2025 року DNKa’ — гель-лаки 2025 року

— гель-лаки 2025 року Брадобрей — мережа барбершопів 2025 року

— мережа барбершопів 2025 року Suzie — український бренд дитячого одягу 2025 року

— український бренд дитячого одягу 2025 року Suzie — дитячий одяг (шкільна форма) 2025 року

— дитячий одяг (шкільна форма) 2025 року Kite — рюкзаки 2025 року

— рюкзаки 2025 року Millennium — шоколад 2025 року

— шоколад 2025 року Millennium — цукерки 2025 року

— цукерки 2025 року VARTA — батарейки 2025 року

— батарейки 2025 року VARTA — акумуляторні батарейки 2025 року

— акумуляторні батарейки 2025 року VARTA — ліхтарики 2025 року

— ліхтарики 2025 року NovoAbrasive — абразивні круги 2025 року

— абразивні круги 2025 року Aplot — вхідні двері 2025 року

— вхідні двері 2025 року Біхелс — засоби рослинного походження 2025 року

— засоби рослинного походження 2025 року Nature’s Sunshine — дієтичні добавки 2025 року

— дієтичні добавки 2025 року Flowers.ua — сервіс доставки квітів 2025 року

— сервіс доставки квітів 2025 року New Recruiting Group — рекрутингова компанія 2025 року

— рекрутингова компанія 2025 року Rozmova — платформа психологічної підтримки 2025 року

Ознайомитися з повним переліком компаній‑переможців можна на офіційному сайті премії: https://www.ukrainian-choice.com/winners-2025

Найближчим часом стартує реєстрація для участі у проєкті «Українська народна премія – 2026». Це можливість гідно представити свої досягнення, підтвердити довіру споживачів і закріпити свою роль серед компаній, що формують стандарти українського бізнесу.