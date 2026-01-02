Інтерфакс-Україна
Найкращі бухти та готелі Єгипту для зимового відпочинку 2026

Загоряти, купатися та займатися снорклінгом взимку в Єгипті можна: дощі рідкість, повітря вдень прогрівається до +26°С, температура води в найкрасивішому морі світу рідко опускається нижче +22-24°С. Однак узимку з настанням темряви температура повітря знижується до +16-20°С, а вдень після полудня на єгипетських пляжах дме помітний вітер. Експерти онлайн турагенції АНЕКС Тур розповіли – які тури до Єгипту забезпечать зимовий відпочинок на морі у найкомфортніших умовах.

Курорти Єгипту на Синайському півострові: де взимку майже немає вітру

Морське узбережжя у районі Шарм-ель-Шейха прикрите від пустелі гірським масивом; додатковий захист створюють прибережні скелі. Найпопулярніша бухта без вітру в Шарм-ель-Шейху - Наама Бей. Це найстаріший єгипетський курорт на Синайському півострові.

Переваги турів до Єгипту з відпочинком у бухті Наама-Бей:

  • бухта довжиною 3 км розділена на приватні сектори готелів, але вздовж моря й променадом можна гуляти без обмежень;
  • вхід у воду з берега, піщаний та пологий; зручно для відпочинку із дітьми;
  • у мілководді є крихітні коралові рифи з рибками;
  • більшість готелів все включено на першій-другій лінії неодноразово оновлювали номери, басейни та територію;
  • легко дістатися до торгових центрів, нічних ринків, Музею Тутанхамона в Шармі та Hard Rock Cafe.

Другий рядок рейтингу єгипетських бухт без зимового вітру займає затока Шарм-ель-Майя поблизу Старого ринку. Тут розташований респектабельний готель для дорослих Iberotel Palace та мережа готелів Albatros з власними аквапарками.

Декілька готелів включено (включно з популярними серед шанувальників снорклінгу Jaz Fanara Resort і Reef Oasis Beach Resort) розташовані в бухті без вітру Рас-ум-ель-Сід. Ця частина курорту Шарм-ель-Шейх славиться мальовничими морськими краєвидами, кораловими садами поблизу берега та відсутністю сильних течій.

Скелі частково прикривають від вітру пляжні зони готелів у бухті Шаркс-Бей. Унікальне для курортів Єгипту штучне солоне озеро італійські архітектори створили в комплексі готелів Domina Coral Bay поблизу аеропорту Шарм-ель-Шейх.

Найкращі курорти африканського узбережжя Єгипту для зимового відпочинку

Зимовий вітер дме всім західним узбережжям Червоного моря, від Хургади до Марса-Алам, тому на пляжах шезлонги прикривають від вітру спеціальними ширмами.

Чотири популярні зимові курорти континентальної частини Єгипту:

  1. Сафага – славиться темним цілющим піском та близькістю до Луксора; сильний вітер починається у квітні.
  2. Макаді-Бей – популярні готелі сімейної концепції; цікавий снорклінг у коралових садів острова Махмія; взимку працює великий аквапарк Water World.
  3. Сахл-Хашиш – курортний комплекс з інстраграмною набережною, Старим містом, гольф-полями, яхт-клубами та готелями високого класу.
  4. Ель-Гуна – концептуальний єгипетський курорт у стилі Сан-Тропе з лагунами, центрами водного спорту, ресторанами на острові Кафр та мангровими пляжами. Найближчий до пірамід та Великого Єгипетського музею.

Незалежно від курорту популярні взимку гарячі тури з Анекс Тур в готелі Єгипту з басейнами просто неба, в яких вода підігрівається до температури +25-28°С. Для зимової відпустки варто вибирати тури до єгипетських готелів класу 4-5 зірок з високими рейтингами: пляж, харчування, чистота території та номерів, рівень сервісу, анімація й навіть обробка території фумігаторами впливають на якість відпочинку.

