Скільки часу заряджається електромобіль вдома та від чого це залежить

Домашнє заряджання електромобіля перетворює щоденне поповнення енергії на просту та безпечну рутину. Власники можуть планувати поїздки на свій розсуд і бути впевненими в готовності автомобіля. Такий підхід дозволяє поєднати зручність, надійність та сучасні технології для комфортного користування електротранспортом.

Скільки часу необхідно заряджати електромобіль

Використання домашньої зарядної станції для електромобіля – достатньо швидкий та надійний спосіб поновлювати запас енергії транспортного засобу. Залежно від потужності зарядного пристрою, наприклад від TiSO Energy, кількість годин до повного заряду може знадобитися різна, наприклад:

3,6 кВт заряджає ТЗ за 10-14 год;

7,4 кВт може зарядити авто за 5-8 год;

11 кВт заряджає автомобіль за 3-5 год.

Які фактори впливають на швидкість заряджання;

Заряджання електромобіля – це не лише підключення транспорту до джерела енергії. Це складний технологічний процес, що включає багато етапів. Тому на швидкість поповнення енергії за допомогою зарядних станцій для електромобілів в Україні впливають такі фактори:

Ємність батареї. Що більша ємність батареї, то більше енергії треба для її наповнення. Відповідно тривалість заряджання також зростає. Потужність зарядного пристрою. Іноді потужності стаціонарної зарядної станції достатньо, щоб зарядити автівку за лічені години, проте буває, що потрібно більше часу. Технологічні характеристики авто. Здатність підтримувати стандарти швидкого заряджання та на повну використовувати потужність зарядної станції електромобіля також впливає на тривалість наповнення акумулятора. Початковий рівень заряду автомобіля. Низький початковий рівень заряду супроводжується високим струмом під час заряджання, що забезпечує швидке поповнення енергії. Однак з наближенням до 100 % швидкість зменшується задля збереження ресурсу акумулятора та захисту від перегріву. Температура навколишнього середовища. Низькі температури вимагають додаткового обігріву акумулятора, а високі – охолодження. Через це процес заряджання може сповільнюватися. Умови експлуатації. Стан електромережі, частота використання зарядного пристрою та інші зовнішні чинники мають вплив на швидкість заряджання. Наприклад, перевантаження електросистеми або її технічні несправності можуть сповільнювати цей процес.

Як скоротити час заряджання електрокара

Грамотний підхід до користування станцією заряджання електромобілів дозволяє оптимізувати час заряджання та продовжити ресурс акумуляторної батареї. У цьому може допомогти дотримання таких порад:

підтримання температури та рівня заряду батареї в оптимальному діапазоні;

уникання заряджання автомобілів за екстремальних погодних умов;

застосування системи контролю та моніторингу заряджання;

використання потужних домашніх зарядних пристроїв.

Забезпечити швидкий та безпечний процес заряджання електрокара вдома можуть зарядні станції від TiSO Energy. Ознайомитися з асортиментом пристроїв можна на сайті виробника https://tiso.energy/