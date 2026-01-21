Softgile підсилює позиції на ринку як Atlassian Platinum Solution Partner у сфері міграцій

Softgile, провідний Atlassian Platinum Solution Partner, підтверджує своє лідерство на ринку хмарних рішень, посилюючи позиції як надійний партнер для міграції компаній в Atlassian Cloud.

Softgile реалізувала понад 200 проєктів для міжнародних компаній у більш ніж 15 країнах, допомагаючи оптимізувати робочі процеси та впроваджувати ефективні цифрові інструменти. Завдяки глибокій експертизі в Atlassian Cloud, IT Service Management, та комплексній трансформації бізнес-систем, забезпечуює безпечний і масштабований перехід з Atlassian Data Center та Server до хмарної платформи Atlassian Cloud. Такий підхід дозволяє мінімізувати ризики простою, зберегти критично важливі дані та забезпечити безперервність бізнес-процесів.

Окрім міграції, Softgile пропонує впровадження ITSM-рішень для уніфікованого управління запитами та інцидентами у компанії, налаштовує SDLC та CI/CD-процеси для швидшого та контрольованого запуску продуктів, а також виконує кастомну розробку плагінів та розширень для Atlassian продуктів, адаптуючи хмарну інфраструктуру під конкретні бізнес-потреби. Сьогодні експертиза компанії охоплює вирішення складних завдань - від збереження 100% цілісності даних до міграції зі сторонніх систем управління завданнями в єдину екосистему.

Ми розглядаємо міграцію не просто як перенесення інформації, а як стратегічний крок до масштабування. Наша мета - зробити цей перехід максимально передбачуваним, відкриваючи клієнтам доступ до інновацій, таких як Atlassian Intelligence та Rovo, які недоступні в on-premise рішеннях», - зазначає Микола Митько, технічний директор Softgile.

Чому лідери ринку обирають Softgile для Cloud міграції:

Zero-Downtime Transition: Завдяки використанню Dual Licensing, Softgile забезпечує безперервну роботу команд. Клієнти не відчувають перерви в операційній діяльності, оскільки перехід відбувається паралельно з робочими процесами.

Завдяки використанню Dual Licensing, Softgile забезпечує безперервну роботу команд. Клієнти не відчувають перерви в операційній діяльності, оскільки перехід відбувається паралельно з робочими процесами. Custom Scripts: Softgile використовує унікальні внутрішні скрипти для ремапінгу завдань та вирівнювання складних полів. Це усуває ризик людської помилки та прискорює міграцію Jira, Confluence та JSM.

Softgile використовує унікальні внутрішні скрипти для ремапінгу завдань та вирівнювання складних полів. Це усуває ризик людської помилки та прискорює міграцію Jira, Confluence та JSM. Безпека та Комплаєнс: Суворе дотримання стандартів Atlassian Security, SOC2 та GDPR гарантує захист конфіденційних даних на кожному етапі трансформації.

Суворе дотримання стандартів Atlassian Security, SOC2 та GDPR гарантує захист конфіденційних даних на кожному етапі трансформації. 30 днів "Hyper Care": Після завершення міграції Softgile надає місяць посиленої підтримки, забезпечуючи стабілізацію системи та адаптацію користувачів.

Як партнер із офіційною спеціалізацією Atlassian Cloud Specialization, Softgile підтверджує свій статус провідного експерта, допомагаючи найбільшим підприємствам Європи та Центральної Азії переходити на новий рівень цифрової зрілості.

Про компанію:

Softgile - провідний Atlassian Platinum Solution Partner. Компанія поєднує технічну досконалість із глибоким розумінням бізнес-потреб, створюючи умови для зростання клієнтів через екосистему Atlassian (Jira, Confluence, JSM, Opsgenie).