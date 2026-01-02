Samsung S26 Ultra і Samsung A57 5G: два погляди на майбутнє смартфонів

Samsung уміє грати одразу на кількох полях. З одного боку — ультимативний флагман Samsung S26 Ultra (https://blog.stls.store/uk/1906.html), який демонструє максимум технологій 2026 року. З іншого — збалансований Samsung A57 5G, створений для тих, хто хоче сучасний смартфон без переплати за ультрапреміум. У цій статті розберемося, чим цікаві обидві моделі, і чому вони чудово доповнюють одна одну в лінійці бренду.

Samsung Galaxy S26 Ultra — флагман без компромісів

Говорячи про Samsung Galaxy S26 ultra, одразу стає ясно: корейський гігант знову цілять у звання одного з найкращих смартфонів року. Це пристрій для тих, хто хоче все й одразу — топову камеру, величезний екран, запас потужності та довгу актуальність.

Дизайн і відчуття

Galaxy S26 Ultra став тоншим і візуально акуратнішим, але при цьому виглядає ще дорожче. Основний акцент — на камері: великий модуль одразу дає зрозуміти, що перед нами флагман. У руці смартфон відчувається впевнено й преміально, хоча без чохла на столі він може трохи похитуватися через виступ камери.

Екран і продуктивність

6,9-дюймовий Dynamic AMOLED — великий, яскравий і комфортний навіть під сонцем. Частота 120 Гц робить інтерфейс максимально плавним.

Усередині — Snapdragon 8 Elite Gen 5 і нова пам’ять LPDDR5X Ultra Pro, завдяки чому смартфон працює швидко не лише сьогодні, а й «на виріст».

Камера 200 Мп і AI

Камера — одна з ключових причин чекати огляд Samsung S26. Основний модуль на 200 Мп отримав покращену обробку, чистішу нічну зйомку та стабільний зум. Galaxy AI допомагає з кольорами, різкістю та відео, роблячи результат більш «живим» без зайвої агресії алгоритмів.

Автономність і зарядка

Акумулятор 5000 мАгод у поєднанні з оптимізаціями спокійно витримує день активного використання. Швидка зарядка 60 Вт і бездротова до 25 Вт дозволяють не хвилюватися за розетку.

Samsung A57 5G — розумний баланс для повсякденного життя

Якщо флагмани — це про максимум, то Samsung A57 5G (https://blog.stls.store/uk/1905.html) — про розумний баланс. Цей смартфон створений для величезної кількості користувачів, яким потрібен сучасний, швидкий і приємний у використанні апарат.

Дизайн і зручність

Самсунг А57 робить ставку на чистий і акуратний дизайн. Пластиковий корпус практичний, добре лежить у руці й не боїться повсякденних дрібниць. Смартфон легкий, тонкий і підходить для тривалого використання без втоми.

Екран 120 Гц

Super AMOLED із частотою 120 Гц — одна з головних переваг моделі. Плавність інтерфейсу помітна одразу, а висока яскравість робить екран комфортним на вулиці. Після 120 Гц повертатися до 60 уже не хочеться — і це факт.

Продуктивність

Новий Exynos 1680 з графікою Xclipse 550 дає хороший запас потужності для застосунків, соцмереж та ігор. Попередній огляд Galaxy A57 показує: смартфон працює стабільно, без різких просідань і перегріву.

Камери й автономність

Камери стали акуратнішими, особливо вночі: менше шумів, кращий баланс білого. Це не рівень флагманів, але для середнього сегмента — дуже впевнений результат. Акумулятор 5000 мАгод забезпечує повний день активного використання, а зарядка 25 Вт робить процес безпечним для батареї.

Флагман і «середнячок»: чому обидва важливі

Цікаво, що Samsung S26 Ultra і Samsung A57 5G не конкурують між собою. Вони вирішують різні завдання:

Galaxy S26 Ultra — для тих, хто хоче максимум камери, екрана й технологій;

Galaxy A57 — для користувачів, яким важливі стабільність, комфорт і розумна ціна.

Обидва смартфони показують підхід Самсунг: дати вибір, не жертвуючи якістю.

На stls.store завжди можна знайти смартфон під будь-які завдання – від ультрафлагманів до збалансованих моделей для більшості.