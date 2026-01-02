Інтерфакс-Україна
Промо
17:02 02.01.2026

Samsung S26 Ultra і Samsung A57 5G: два погляди на майбутнє смартфонів

3 хв читати

Samsung уміє грати одразу на кількох полях. З одного боку — ультимативний флагман Samsung S26 Ultra (https://blog.stls.store/uk/1906.html), який демонструє максимум технологій 2026 року. З іншого — збалансований Samsung A57 5G, створений для тих, хто хоче сучасний смартфон без переплати за ультрапреміум. У цій статті розберемося, чим цікаві обидві моделі, і чому вони чудово доповнюють одна одну в лінійці бренду.

Samsung Galaxy S26 Ultra — флагман без компромісів

Говорячи про Samsung Galaxy S26 ultra, одразу стає ясно: корейський гігант знову цілять у звання одного з найкращих смартфонів року. Це пристрій для тих, хто хоче все й одразу — топову камеру, величезний екран, запас потужності та довгу актуальність.

Дизайн і відчуття

Galaxy S26 Ultra став тоншим і візуально акуратнішим, але при цьому виглядає ще дорожче. Основний акцент — на камері: великий модуль одразу дає зрозуміти, що перед нами флагман. У руці смартфон відчувається впевнено й преміально, хоча без чохла на столі він може трохи похитуватися через виступ камери.

Екран і продуктивність

6,9-дюймовий Dynamic AMOLED — великий, яскравий і комфортний навіть під сонцем. Частота 120 Гц робить інтерфейс максимально плавним.

Усередині — Snapdragon 8 Elite Gen 5 і нова пам’ять LPDDR5X Ultra Pro, завдяки чому смартфон працює швидко не лише сьогодні, а й «на виріст».

Камера 200 Мп і AI

Камера — одна з ключових причин чекати огляд Samsung S26. Основний модуль на 200 Мп отримав покращену обробку, чистішу нічну зйомку та стабільний зум. Galaxy AI допомагає з кольорами, різкістю та відео, роблячи результат більш «живим» без зайвої агресії алгоритмів.

Автономність і зарядка

Акумулятор 5000 мАгод у поєднанні з оптимізаціями спокійно витримує день активного використання. Швидка зарядка 60 Вт і бездротова до 25 Вт дозволяють не хвилюватися за розетку.

Samsung A57 5G — розумний баланс для повсякденного життя

Якщо флагмани — це про максимум, то Samsung A57 5G (https://blog.stls.store/uk/1905.html) — про розумний баланс. Цей смартфон створений для величезної кількості користувачів, яким потрібен сучасний, швидкий і приємний у використанні апарат.

Дизайн і зручність

Самсунг А57 робить ставку на чистий і акуратний дизайн. Пластиковий корпус практичний, добре лежить у руці й не боїться повсякденних дрібниць. Смартфон легкий, тонкий і підходить для тривалого використання без втоми.

Екран 120 Гц

Super AMOLED із частотою 120 Гц — одна з головних переваг моделі. Плавність інтерфейсу помітна одразу, а висока яскравість робить екран комфортним на вулиці. Після 120 Гц повертатися до 60 уже не хочеться — і це факт.

Продуктивність

Новий Exynos 1680 з графікою Xclipse 550 дає хороший запас потужності для застосунків, соцмереж та ігор. Попередній огляд Galaxy A57 показує: смартфон працює стабільно, без різких просідань і перегріву.

Камери й автономність

Камери стали акуратнішими, особливо вночі: менше шумів, кращий баланс білого. Це не рівень флагманів, але для середнього сегмента — дуже впевнений результат. Акумулятор 5000 мАгод забезпечує повний день активного використання, а зарядка 25 Вт робить процес безпечним для батареї.

Флагман і «середнячок»: чому обидва важливі

Цікаво, що Samsung S26 Ultra і Samsung A57 5G не конкурують між собою. Вони вирішують різні завдання:

  • Galaxy S26 Ultra — для тих, хто хоче максимум камери, екрана й технологій;
  • Galaxy A57 — для користувачів, яким важливі стабільність, комфорт і розумна ціна.

Обидва смартфони показують підхід Самсунг: дати вибір, не жертвуючи якістю.

На stls.store завжди можна знайти смартфон під будь-які завдання – від ультрафлагманів до збалансованих моделей для більшості.

ОСТАННЄ

Найкращі бухти та готелі Єгипту для зимового відпочинку 2026

Чому сучасні двигуни стали більш вибагливими до моторної оливи

Де вчаться на логіста?

Усвідомлений вибір або як завжди знати, які навушники зроблять ваш день

всеКАРТА від ПУМБ для зручного керування коштами

Онлайн-платформа VOLOS.RENT: що пропонує і в чому переваги сервісу

Український бізнес задонатив понад $3,7 млн для підтримки армії та гуманітарних ініціатив на благодійному аукціоні від Forbes Ukraine

Як змінився найм персоналу за рік і що це означає для бізнесу у 2026

"Українська народна премія – 2025": головна національна відзнака року

Ukrainian Building Awards 2025 - вечір перемог, репутації та успіху

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА