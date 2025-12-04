Інтерфакс-Україна
Події
11:20 04.12.2025

Українці шукали в Google у 2025 р. графік відключення світла, "Холостяк 2025", "Гру в кальмара 2", лабубу і НАБУ

Українські користувачі у 2025 році найчастіше шукали в Google "графік відключення світла", телепроєкт "Холостяк 2025" і серіал "Гра в кальмара 2".

"Першу сходинку загального рейтингу, як і торік, посів запит "Графік відключення світла". На другій позиції опинився телепроєкт "Холостяк 2025", на третій — серіал "Гра в кальмара 2". До першої десятки також увійшли запити: "лабубу", "Усик Дюбуа", "Євробачення 2025" та "НАБУ", - йдеться в пресрелізі офіційного блогу Google Україна з підсумковим рейтингом запитів.

У категорії "Персона" лідером за зростанням інтересу став боксер Олександр Усик. Також користувачі активно шукали інформацію про актора та нового “холостяка” Тараса Цимбалюка, Прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко та першу леді США Меланію Трамп.

У категорії "Втрати" найбільша кількість запитів стосувалася блогерки Анни Жук, політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна.

Серед фільмів найвищий інтерес викликав фантастичний бойовик "Ущелина". Друге і третє місця посіли готичний фільм жахів "Носферату" та драма "Хороша погана дівчинка". Також до десятки потрапили фільм за мотивами популярної комп'ютерної гри "Майнкрафт", лауреат "Оскара" фільм "Анора" та нова версія історії про Дракулу.

Лідером у категорії телевізійних серіалів став другий сезон "Гри в кальмара". Також у топі: новий сезон "Венздей", британська кримінальна драма "Гангстерленд", українські серіали "Зворотній напрямок", "Будиночок на щастя" та "Кохання та полум'я"; турецький серіал "Далеке місто" та іспанський "Бункер мільярдерів".

У категорії "Покупки" лідером року став запит на іграшку Лабубу. Окрім цього, українці цікавилися придбанням пікапів для ЗСУ, жіночої військової форми та зарядних станцій EcoFlow.

У 2025 році українські користувачі найчастіше намагалися з'ясувати значення понять "білий квиток", НАБУ, "мобілізаційне розпорядження" та "договір довічного утримання".

