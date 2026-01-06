Славутичу частково повернули електрику, аварійно відключено понад 1,5 тис. абонентів Бориспільського району

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

У Славутичі, де після атаки РФ 5 січня без світла залишилося майже 8,5 тис. родин, енергопостачання населення частково відновлено, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

"Славутич. Продовжуємо відновлювати енергетичні об’єкти, пошкоджені ворогом. Станом на ранок побутових клієнтів частково заживлено. Графіки відключень електроенергії не діють", – написав Калашник уТелеграм-каналі у вівторок.

За його словами, уся критична інфраструктура переведена на резервні джерела, тому водопостачання та теплопостачання є. Він додав, що магазини, аптеки, АЗС та заклади соціальної сфери працюють завдяки генераторам та батареям. Додатково функціонують пункти незламності та розгорнуто намети ДСНС.

Калашник уточнив, що у місті також є зв’язок та інтернет.

"Славутич тримається. Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб якомога швидше відновити пошкоджене та повністю повернути світло в оселі містян", – зазначив голова ОВА.

За даними Міністерства енергетики, протягом останньої доби РФ знову атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у низці регіонів, внаслідок чого на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській та Донецькій областях.

"У Славутичі тривають роботи з відновлення електропостачання. На Одещині досі через попередні масовані атаки тривають відновлювальні роботи. У Бориспільському районі Київщини аварійно знеструмлено приблизно 1,5 тис. абонентів", – сказав заступник міністра енергетики Роман Андарак під час брифінгу в міністерстві, який транслювався онлайн.

Він також зазначив, що для стабілізації роботи енергосистеми у кількох регіонах запроваджені графіки аварійних відключень.

Згідно з моніторингом повідомлень операторів системи розподілу, проведеним інтернерт-порталом "Енергореформа", про аварійні відключення повідомили "Харківобленерго", "Полтаваобленерго", "Сумиобленерго".

"У Харкові та Харківській області застосовано графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень", – написало "Харківобленерго" у Facebook.

"Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння і з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!" – закликало "Харківобленерго".

Міністерство енергетики та НЕК "Укренерго" зі свого боку закликали до ощадливого споживання електроенергії в умовах російських обстрілів та похолодання.