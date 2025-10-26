Безпілотники атакували Запорізький район: понад 1,7 тис. абонентів залишилися без світла - ОВА

Ворог завдав щонайменше п’ять ударів безпілотниками по Запорізькому району, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, внаслідок обстрілу без електропостачання залишилися понад 1,7 тис. абонентів. "Енергетики розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація", – зазначив Федоров.

Пошкоджено приватні будинки, спортивний заклад та господарські споруди. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/27541