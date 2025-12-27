Інтерфакс-Україна
07:44 27.12.2025

Під ворожим обстрілом опинилися 22 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили майже 500 обстрілів по 22 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 485 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Мирні жителі не постраждали", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Тернуватому, Барвінівці, Залізничному, Новоданилівці, Прилуках, Воздвижівці та Святопетрівці, а 242 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Плавні, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Щербаки, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Зелене, Солодке та Варварівку.

Також 5 обстрілів із РСЗВ накрили Степногірськ, Гуляйполе, Новоандріївку, Білогірʼя та Варварівку, а 227 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Щербаків, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Солодкого, Зеленого та Варварівки.

Крім того, надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

 

