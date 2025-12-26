Інтерфакс-Україна
Події
11:54 26.12.2025

Одна людина загинула, трьох поранено через ворожу атаку на Запоріжжі – ОВА

1 хв читати

Життя однієї людини забрав удар російської керованої авіабомби у Запорізькому районі, ще троє людей зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Російська керована авіабомба влучила у приватний будинок. 58-річний чоловік загинув, дві жінки та чоловік отримали поранення", - написав він у Телеграмі у п’ятницю опівдні.

За його словами, постраждалим надана уся необхідна допомога. 

Теги: #удар #запорізька

