Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, один постраждалий

Російські війська за добу здійснили більше 900 обстрілів по 24 населеним пунктам Запорізької області, одна людина постраждала, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 914 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Таврійському, Новоукраїнці, Барвинівці, Любицькому.

Він додав, що 610 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Славне, Степногірськ, Приморське, Степове, Щербаки, Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Варварівку, Оленоконстянтинівку, Солодке.

Також 5 обстрілів із РСЗВ завдано по Степногірську, Малій Токмачці, Чарівному, Святопетрівці, Малих Щербаках, а 291 артудар нанесено по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Щербаках, Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Оленокостянтинівці та Солодкому.

Крім того, надійшло 34 повідомлення про пошкодження житла, автівок, об’єктів інфраструктури та господарчих споруд.