Інтерфакс-Україна
Події
07:09 13.01.2026

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, один постраждалий

1 хв читати
Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, один постраждалий

Російські війська за добу здійснили більше 900 обстрілів по 24 населеним пунктам Запорізької області, одна людина постраждала, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 914 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Таврійському, Новоукраїнці, Барвинівці, Любицькому.

Він додав, що 610 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Славне, Степногірськ, Приморське, Степове, Щербаки, Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Варварівку, Оленоконстянтинівку, Солодке.

Також 5 обстрілів із РСЗВ завдано по Степногірську, Малій Токмачці, Чарівному, Святопетрівці, Малих Щербаках, а 291 артудар нанесено по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Щербаках, Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Оленокостянтинівці та Солодкому.

Крім того, надійшло 34 повідомлення про пошкодження житла, автівок, об’єктів інфраструктури та господарчих споруд.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:59 13.01.2026
У передмісті Харкова вже двоє загиблих

У передмісті Харкова вже двоє загиблих

07:41 12.01.2026
Унаслідок обстрілів Херсонщини за добу загинула людина

Унаслідок обстрілів Херсонщини за добу загинула людина

07:34 12.01.2026
Внаслідок атак на Запорізький район одна людина загинула, четверо поранені, обстріляно 23 населені пункти

Внаслідок атак на Запорізький район одна людина загинула, четверо поранені, обстріляно 23 населені пункти

09:38 11.01.2026
У Харківській області вісім постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

У Харківській області вісім постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

08:30 11.01.2026
У Запоріжжі станом на ранок неділі відновили електропостачання

У Запоріжжі станом на ранок неділі відновили електропостачання

07:53 11.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 27 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 27 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

03:09 11.01.2026
Знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровщини

Знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровщини

21:42 10.01.2026
Обстріли Нікопольського району: Один загиблий і троє постраждалих

Обстріли Нікопольського району: Один загиблий і троє постраждалих

10:57 10.01.2026
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів в Сумській області за добу, без постраждалих

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів в Сумській області за добу, без постраждалих

07:54 10.01.2026
Троє людей постраждали внаслідок нічної масованої атаки БпЛА ворога у Дніпропетровській області - ОВА

Троє людей постраждали внаслідок нічної масованої атаки БпЛА ворога у Дніпропетровській області - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Рудницького заступником голови СБУ

Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

Росіяни готують новий масований удар - Зеленський

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

Зеленський доручив Свириденко, Качці і Соболеву забезпечити супровід та експертизу економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США

ОСТАННЄ

13 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

До 4 зросла кількість загиблих у передмісті Харкова

Макрон засудив насильство в Ірані та підтримав захисників прав і свобод

Посол США в Індії Гор заявив про намір просувати пріоритети Трампа

Іран продав Росії ракети і дрони на кілька мільярдів доларів - ЗМІ

На фронті від початку доби відбулось 146 боєзіткнень

Російський БпЛА поцілив у дитячий санаторій у Харкові, спалахнула пожежа

США закликали американців негайно залишити Іран

У передмісті Харкова 5 постраждалих, 1 людина загинула

Людина загинула у передмісті Харкова внаслідок ворожої атаки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА