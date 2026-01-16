В Україні відкриється бізнес-центр для активізації співпраці британського і українського ОПК

Фото: ua.depositphotos.com

У 2026 році в Україні відкриється новий бізнес-центр, який забезпечить можливість британській передовій оборонній промисловості та інноваторам активізувати свою роботу з оснащення Збройних сил України, повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

"Центр, розташований у Києві, посилить підтримку Великобританії в рік першої річниці 100-річного партнерства між Великобританією та Україною. Він базується на успішних існуючих партнерських відносинах між промисловістю Великобританії та України, включаючи безпілотник-перехоплювач Octopus", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки трирічному фінансуванню з боку уряду Великої Британії, цей центр сприятиме створенню якісних робочих місць по всій країні, відкриваючи нові ринки для британських оборонних компаній, особливо малих і середніх підприємств.

"Реалії жорстокого вторгнення Росії означають, що обмеження на поїздки, вимоги до безпеки, страхування та відповідні приміщення ускладнюють діяльність невеликих британських компаній в Україні. Новий центр допоможе вирішити деякі з цих проблем, щоб британські компанії будь-якого розміру могли надавати Україні життєво необхідне обладнання, яке їй потрібно для боротьби", - наголосили в уряді.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наголосив, що збройні сили настільки сильні, наскільки сильна промисловість, яка їх підтримує.

"Наша блискуча британська промисловість та інноватори вже відіграють важливу роль у підтримці мужньої боротьби України проти незаконного вторгнення Путіна. Цей новий центр підсилить це і забезпечить, щоб британські компанії, незалежно від їх розміру, могли підтримати Україну в сьогоднішній боротьбі та забезпечити мир, на який ми сподіваємося завтра. Цей об’єкт забезпечить хороші робочі місця в країні та зблизить оборонні галузі України та Великої Британії як ніколи раніше, водночас впроваджуючи уроки, отримані на полі бою", - підкреслив він.

Британська та українська промисловість і уряди вже працюють у тісній співпраці. Швидке виробництво британських дронів-перехоплювачів Octopus розпочнеться цього місяця, що посилить здатність України захищатися від російських атак дронів на цивільне населення та критичну інфраструктуру.

Британія вироблятиме тисячі безпілотників Octopus на місяць, які призначені для знищення російських безпілотників Shaheed та іншої зброї за значно меншу вартість. Це стане продовженням інвестицій Великобританії в розмірі 600 мільйонів фунтів стерлінгів у систему протиповітряної оборони України цього року, що є частиною пакету військової підтримки Міністерства оборони у розмірі 4,5 мільярда фунтів стерлінгів.

Очікується, що центр надаватиме експортні та посередницькі послуги, щоб надати потенційним компаніям чітку інформацію про потреби України, щоб британські інноватори та промисловість могли підтримати нагальні потреби Збройних сил у веденні війни.

Оскільки цикли інновацій на полі бою вимірюються днями і тижнями, компаніям також будуть надані найновіші дані, щоб забезпечити засвоєння уроків і їх впровадження, щоб Україна залишалася попереду ворога.

Джерело: https://www.gov.uk/government/news/uk-industry-support-to-ukraine-supercharged-with-new-business-centre