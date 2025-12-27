Україна синхронізувала санкції з Великою Британією, а також застосувала обмеження відповідно до резолюцій Радбезу ООН

Фото: Unsplash

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України.

Перше рішення, як інформує Офіс президента, стосується синхронізації санкцій із Великою Британією. Обмеження застосовані проти восьми фізичних і 40 юридичних осіб, Це, зокрема, громадяни Росії, Азербайджану, Сінгапуру та Нової Зеландії, які пов’язані з примусовою депортацією та перевихованням українських дітей, а також із постачанням до РФ електроніки й компонентів подвійного призначення, що використовуються для виробництва ракет і дронів, якими Росія завдає ударів по українських містах і громадах.

У списку юридичних осіб компанії з Росії, Гонконгу, ОАЕ, Таїланду, Туреччини, Індії та Сінгапуру, які серед іншого допомагають РФ обходити міжнародні санкції та постачають промислові верстати, обладнання для авіатехніки, компоненти до "шахедів", комп’ютерні чипи й іншу мікроелектроніку для російського ВПК. Також частина компаній залучена до діяльності російського енергетичного сектору, імпорту російської нафти та забезпечення роботи тіньового флоту.

Загалом Україна синхронізувала 14 пакетів санкцій партнерів цього року, з них по два пакети США і Великої Британії, вісім – Європейського Союзу, по одному – Канади та Японії.

У другому рішенні йдеться про підтримку пропозицій, які вніс Кабмін, запровадження санкцій відповідно до резолюцій Радбезу ООН і рішення й регламенту Ради Євросоюзу щодо ситуації в Південному Судані.

Під санкції потрапили вісім фізичних осіб, що належать до військового керівництва Південного Судану. Вони причетні не лише до продовження бойових дій і перешкоджання мирним переговорам, а й до актів насильства, зокрема щодо жінок і дітей, – убивств, катувань, зґвалтувань, викрадень, нападів на лікарні, школи й церкви. Серед них командувач Сил оборони, керівник Президентської гвардії та начальник Генерального штабу.