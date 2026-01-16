США ввели нові санкції проти іранських посадовців та банківських мереж - Мінфін

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти низки високопосадовців Ірану та мереж тіньового банківництва, які, за даними відомства, брали участь у жорстокому придушенні мирних протестів іранського народу та відмиванні доходів від експорту нафти й нафтохімічної продукції.

Санкції запроваджені проти низки посадовців сил безпеки, зокрема Алі Ларіджані, Секретаря Верховної ради національної безпеки Ірану. За даними OFAC, Ларіджані координував реагування на протести від імені Верховного лідера та публічно закликав до застосування насильства проти мирних демонстрантів.

"Сполучені Штати твердо підтримують іранський народ у його закликах до свободи та справедливості", — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Санкції також торкнулися 18 фізичних та юридичних осіб, що беруть участь у відмиванні доходів від експорту нафти та нафтохімічної продукції Ірану через мережі Bank Melli та Shahr Bank. Зазначається, що кошти використовувалися не на потреби населення, а для фінансування репресій та підтримки терористичних організацій за кордоном.

"Усі активи зазначених осіб та компаній у США заблоковані, а транзакції без дозволу OFAC заборонені. Порушення санкцій може спричинити цивільну або кримінальну відповідальність як для громадян США, так і для іноземних осіб", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Джерело: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0364