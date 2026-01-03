Інтерфакс-Україна
Події
10:16 03.01.2026

Міноборони залучило понад $6 млрд на український ОПК у 2025 році – Шмигаль

1 хв читати
Міноборони залучило понад $6 млрд на український ОПК у 2025 році – Шмигаль
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що у 2025 році в український ОПК було залучено понад $6 млрд.

"Міноборони залучило понад $6 млрд на український ОПК у 2025 році. Так, майже $1,8 млрд було спрямовано на виробництво українського озброєння в межах "данської моделі". Понад $4,3 млрд Україна залучила завдяки прямим закупівлям держав-партнерів у вітчизняних виробників для потреб Українського війська. Понад $1,1 млрд український ОПК отримав за рахунок прибутків від заморожених російських активів", - написав Шмигаль у телеграм-каналі у суботу вранці.

Крім того, за його даними, Україна подала власні проєкти в оборонно-промисловому комплексі в межах механізму SAFE. "Загальні очікування фінансування цих проєктів — $5 млрд. Спільні проєкти з європейськими партнерами — це реальні кроки до інтеграції української оборонної галузі в європейську екосистему", - зазначив міністр.

"Український ОПК стабільно зростає з 2022 року і вже у 2025 році досяг виробничих спроможностей на рівні $35 млрд.", - наголосив він.

Теги: #кошти #опк

