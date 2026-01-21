Судитимуть посадовця Голосіївської РДА Києва за заволодіння майже 1 млн грн коштів під час капремонту укриття

Прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника одного з управлінь Голосіївської РДА за заволодіння майже мільйоном гривень бюджетних коштів під час капітального ремонту укриття у приміщенні райдержадміністрації.

"Встановлено, що обвинувачений забезпечив підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту паркінгу", - повідомляє прокуратура міста в телеграм-каналі в середу.

За інформацією прокуратури, по завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів завищені обсяги виконаних робіт, а начальник управління затвердив їх, відтак товариство отримало повну оплату за цю роботу.

"Такими діями столичному бюджету завдано збитків на майже 1 млн гривень", - уточнюється в повідомленні.

Дії посадовця кваліфіковано як внесення до офіційних документів недостовірних даних та заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонту паркінгу Голосіївської РДА, що використовується як укриття (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).