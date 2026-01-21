Інтерфакс-Україна
Події
11:56 21.01.2026

ДБР викрило лікарів одеського ТЦК, які видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників

ДБР викрило лікарів одеського ТЦК, які видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили комісію позаштатних лікарів ВЛК Приморського РТЦК та СП Одеси на масовій видачі фіктивних медичних висновків без присутності призовників, повідомляє ДБР.

В телеграм-каналі в середу ДБР зазначає, що ці лікарі діяли у змові з учасниками масштабної корупційної схеми, викритої Бюро раніше.

У відомстві нагадують, що оборудку організував місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського РТЦК та СП та ще двох знайомих.

"Ділки пропонували охочим уникнути військової служби за $16 тис.. Обмін документами та грошима здійснювали через поштові відправлення", - йдеться в повідомленні.

В Бюро уточнюють, що обвинувальні акти щодо них вже скеровані до суду.

На даний час, як зазначається в повідомленні, слідство встановило нові епізоди, за якими медики оформлювали "липові" висновки про проходження військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних з різних регіонів України без їх фактичної присутності.

"Один лікар міг ставити підпис у висновку, як за себе, так і за інших членів комісії. Втім такі "довідки" давали можливість призовникам незаконно оформити відстрочку від служби", - наголошують у Бюро.

Наразі чотирьом членам військово-лікарської комісії повідомлено про підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

