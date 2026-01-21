Інтерфакс-Україна
13:16 21.01.2026

Нова модель оплати праці педпрацівників має запрацювати з 1 вересня 2026р. - Міносвіти

Фото: НБУ

Нова модель оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників має запрацювати з 1 вересня 2026 року, очікує заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

"Ми маємо запропонувати модель, коли в структурі заробітної плати посадовий оклад буде становити більшу частину від обсягу нарахованої заробітної плати, а кількість доплат, надбавок має залишитися, але бути скоригована. Підвищення, які вводилися різними рішеннями уряду та законами треба долучити до того посадового окладу і зробити його просто елементарно більшим", - сказав Сташків на засіданні комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій у середу, доповідаючи питання щодо формування нової моделі оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Він зауважив, що на сьогодні посадовий оклад педагогічного працівника в заробітній платі становить у багатьох випадках менше половини, а також спостерігається збільшення розриву між зарплатами молодих і досвідчених вчителів, які мають велику кількість доплат і надбавок.

Заступник міністра розповів, що при підготовці нової системи враховуються певні чинники, зокрема зменшення кількості дітей в системі освіти і наповненості класів, а також враховується необхідність синхронізації розмірів зарплат між різними ланками освіти.

Він наголосив, що при зміні моделі не буде допускатися зменшення існуючих зарплат вчителів.

"30% підвищення уже відбулося і залишився фінансовий ресурс на зростання заробітних плат з вересня 2026 року. Якраз в цей момент можливо провести відповідні зміни до системи нарахування заробітної плати", - додав Сташків.

За його словами, до 1 вересня уже повинна бути готова працююча модель з внесеними в законодавство змінами, з ухваленими підзаконними актами, з навченими директорами закладів освіти, з проведеною роз’яснювальною роботою.

"Ми маємо зараз 6 тижнів на роботу в робочій групі для напрацювання пропозицій. Після цього прийняття законопроєкту Кабінетом міністрів у березні місяці. До квітня хочемо передати до Верховної Ради. Після цього розгляд і, відповідно, прийняття законопроєкту та напрацювання відповідних підзаконних актів", - розповів заступник міністра.

Як повідомлялося, 21 листопада 2025 року Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій представив концепцію підвищення заробітної плати вчителів. Передбачалося, що з січня 2026 року вчитель зі стажем до 10 років отримуватиме "на руки" 9740 грн, вчитель зі стажем 11-20 років - 20501 грн і вчитель зі стажем понад 21 рік - 21545 грн. З вересня 2026 року пропонується вийти на показник в три мінімальні заробітні плати для найменшого окладу, у такому разі вчитель зі стажем до 10 років отримуватиме "на руки" 19975 грн, вчитель зі стажем 11-20 років - 25547 грн і вчитель зі стажем понад 21 рік - 28564 грн. Зарплата заступника директора у такому разі буде 38911 грн, а директора - 41505 грн. Також нова модель оплати праці передбачає надбавки за стаж: до двох років - 0%, 3-5 років - 10%, 6-10 років - 15%, 11-20 років - 20%, понад 20 років - 30%. Крім того, передбачено підвищення окладу на 25% для гірських і прифронтових територій, 20% - надбавка за сертифікацію, 20% - мотиваційна надбавка, доплата за тип закладу (10% - старша профільна школа, 30% - спеціальний заклад/клас), а також можливо місцева надбавка, яка визначається засновником.

Щоб така модель запрацювала, на думку комітету необхідно було б: збільшити тижневе навантаження вчителів з 18 до 22 годин; переведення з безстрокових контрактів на строкові; змінити структуру зарплати де оклад складає основну частину зарплати; закласти необхідні кошти на реформу в держбюджет.

Профспілка працівників освіти і науки України підтримує збільшення окладу до трьох мінімальних зарплат, але вважає, що збільшення педагогічного навантаження з 18 до 22 годин, яке розглядають у владі, загрожує звільненню понад 70 тис. учителів. Також в профспілці не розуміють і не підтримують необхідність переведення педагогів із безстрокових на строкові трудові договори. Крім того, профспілка виступає проти запровадження фонду мотиваційних надбавок, що складає лише 5% від фонду зарплат і скасування доплат за класне керівництво, перевірку письмових робіт, завідування навчальними кабінетами.

По результатам розгляду у Верховній Раді державний бюджет на 2026 рік не передбачає збільшення тижневого навантаження і переведення вчителів із безстрокових на строкові контракти. Документом передбачено з 1 січня 2026 року підвищення зарплати педагогічних працівників на 30%, а з 1 вересня 2026 року — ще на 20%. В той же час, уряду доручено розробити нову систему оплати праці, яка передбачатиме значний базовий посадовий оклад і яка має запрацювати з вересня 2026 року.

23 грудня 2025 року у Міносвіти розповіли, які чотири моделі оплати праці педагогів на сьогодні розробило відомство для подальшого обговорення із зацікавленими сторонами.

З 1 січня 2026 року вчителі всіх спеціальностей, вихователі, асистенти вихователів, педагоги-організатори, практичні психологи, педагоги позашкільної освіти та інші педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти отримали підвищення заробітної плати на 30%.

