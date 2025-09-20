Зеленський: Ніхто не розглядає "корейську" чи будь-яку іншу модель завершення війни

Україні потрібні гарантії безпеки до закінчення війни, але водночас ніхто не розглядає “корейську” чи будь-яку іншу модель, оскільки не знає, що врешті-решт буде, заявив президент України Володимир Зеленський.

“Це можуть так риторично говорити, що може бути той чи інший сценарій. Але в нас точно інша історія, ніж з Кореєю. Там йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору. Ось що мали на увазі. І це до розмови про гарантії безпеки – чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни”, - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

“Тому кажуть, наприклад, президент Франції Макрон, що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки. Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше”, - наголосив президент.

За його словами, “ніхто не розглядає модель “корейську”, “фінську” або будь-яку іншу”.

“Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок”, - зазначив він.

Зеленський зауважив, що Україна знає, які гарантії безпеки важливі і не дадуть можливості “рускім” прийти з новою агресією, а якщо навіть дадуть можливість прийти, то вони зустрінуть опір.