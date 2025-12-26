Інтерфакс-Україна
Окупанти втратили впродовж доби 840 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби  склали 840 одиниць живої сили та 261 одиницю техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 п'ятниці.

Зокрема українськими воїнами знищено три танки, три бойові броньовані машини, 74 артилерійські системи, один засіб ППО, 180 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищених 537  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33017

